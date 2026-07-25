تەندروستیی سووریا: لە رووداوێکی هاتوچۆدا 65 کەس بوونە قوربانی

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ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی تەندروستی سووریا لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە ئەنجامی پێکدادانی دوو پاس لەسەر رێگای دێرەزوور – دیمەشق، 35 کەس گیانیان لەدەستدا و 30 کەسی دیکەش برینداربوون.

تەلەفزیۆنی سووریا بڵاویکردەوە، رووداوەکە لەسەر ئەو رێگایە روویداوە کە دێرەزوور و دیمەشق بە یەکەوە دەبەستێتەوە، لە ناوچەی نێوان هەردوو شاری "سوخنە و تەدمور".

لای خۆشییەوە، وەزارەتی ناوخۆی سووریا روونکردنەوەی دا، رووداوەکە لە نێوان پاسێکی گواستنەوەی ئەندامانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و پاسێکی مەدەنیدا بووە، قوربانی و برینداری زۆری لێکەوتووەتەوە، وەزارەتەکە هاوخەمی خۆی بۆ ئەو رووداوە مەرگهێنەرە دەربڕی.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کرد، تیمەکانی فریاکەوتن و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەپەلە گەیشتوونەتە شوێنی پێکدادانەکە و دەستیان بە گواستنەوەی بریندارەکان و دەرهێنانی تەرمی قوربانییەکان کردووە.

هاوکات، بەشی پەیوەندییەکان لە بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندن بڵاویکردەوە، زانیارییە سەرەتاییەکان ئاماژە بە گیانلەدەستدانی ژمارەیەکی زۆر لە سەربازی و مەدەنی دەکەن.

ئاماژەی بەوەش کرد، تیمەکانی رزگارکردن بەردەوامن لە دەرهێنانی تەرمە سووتاوەکان لە ناو یەکێک لە پاسەکاندا و بڕیارە دوای کۆتاییهاتنی کارەکانی رزگارکردن، ئاماری نوێکراوە بڵاوبکرێتەوە.

لە لایەکی دیکەوە، تیمەکانی بەرگری شارستانی لە وەزارەتی فریاگوزاری و بەڕێوەبردنی کارەساتەکان کۆنترۆڵکردنی ئەو ئاگرەیان کۆنترۆڵکرد کە بەهۆی پێکدادانەکەوە کەوتبووەوە، جەختیشیان کردەوە لە بەردەوامی پێشکەشکردنی فریاگوزاری سەرەتایی بۆ بریندارەکان و گواستنەوەیان بۆ نەخۆشخانەی تەدمور بۆ وەرگرتنی چارەسەر.

رێگای "دێرەزوور - دیمەشق" لە ناوخۆی وڵاتدا بە رێگای مردن ناسراوە، ئەمەش بەهۆی زۆریی رووداوەکانی هاتووچۆ لە ساڵانی رابردوودا؛ چونکە رێگاکە تەسکە و تەنیا یەک سایدی چوون و هاتنی هەیە بێ ئەوەی هیچ بەربەستێک لە نێوانیاندا هەبێت، جگە لە بوونی چاڵ و درز و داڕمانی ژێرخانی رێگاکە.