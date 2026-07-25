سەرکونسوڵی ئێران: بەرپرسانی کوردستان زانایانە مامەڵەیان لەگەڵ ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە کرد

پێش 16 خولەک

سەرکونسوڵی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەولێر، پێزانینی خۆی بۆ پێشوازی و میوانداریی هەرێمی کوردستان بۆ سەردانیکەرانی ئێرانی دەردەبڕێت و رایدەگەیەنێت پەیوەندییەکانیان لەگەڵ هەولێر لە ئاستێکی زۆر قووڵدایە و هەڵوێستی سیاسیی بەرپرسانی کوردیش بەرانبەر ململانێکانی ناوچەکە بە "زانایانە" وەسف دەکات.

فەرامەرز ئەسەدی، سەرکونسوڵی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەولێر، لە لێدوانێکدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە دەروازەی سنووریی حاجی ئۆمەرانەوە تاوەکوو دەرچوون لە بازگەکانی هەولێر بەرەو کەرکووک، هاوکارییەکی بێوێنەی سەردانیکەرانی ئایینیی ئێرانی کراوە.

ئەسەدی روونیشی کردەوە لە رووی پێشوازی، میوانداری، هاتوچۆ و دابینکردنی شوێنی مانەوە، هەموو پێداویستییەک بۆ گەشتیاران بەردەست بووە. بۆ ئەمەش سوپاسی تایبەتی سەرجەم لایەنەکان، بەتایبەتی بەرپرسانی حکوومی، حزبی و دەزگای خێرخوازیی بارزانی کرد.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرکونسوڵی ئێران تیشکی خستە سەر پەیوەندییە دوقۆڵییەکان و گوتی، پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان زۆر قووڵن و بەردەوام روو لە گەشەکردنن.

ئاماژەی بەوەش دا، سەرباری ئەو رووداوانەی ناوچەکەیان تێوەگلاندووە و هەوڵی دوژمنانی هاوبەش بۆ راکێشانی وڵاتانی دراوسێ، لەوانە عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ ناو ئاڵۆزییەکان، بەڵام بەرپرسانی سیاسی و حکوومیی هەرێمی کوردستان هەڵوێستێکی زۆر ژیرانە و زانایانەیان گرتە بەر.

سەرکونسوڵی ئێران جەختی لەوە کردەوە، وەڵامی "نەخێر"ی بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بۆ دوژمنانی هاوبەش، وەڵامێکی مێژووییە و بۆ هەمیشە لە تۆمارەکاندا دەمێنێتەوە، لەسەر ئەو هەڵوێستە دروستەش پێزانین و سوپاسی وڵاتەکەی ئاراستەی هەولێر کرد.

ساڵانە لە وەرزی سەردانە ئایینییەکان و یادەکانی تایبەت بە چلەی ئیمام حوسێن، سەدان هەزار گەشتیاری ئێرانی لە رێگەی دەروازە سنوورییەکانەوە، بەتایبەتی مەرزی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران، روو لە خاکی عێراق دەکەن. حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەزگا خێرخوازییەکان، بەتایبەتی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، رۆڵێکی دیار دەگێڕن لە پێشوازیکردن و دابینکردنی خزمەتگوزاریی پزیشکی و خۆراک بۆ ئەو گەشتیارانە.