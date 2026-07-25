ئێران: ئۆکرانیا لە دەریای قەزوین هێرشی کردە سەر کەشتییەکمان

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سەرۆکی ئۆکرانیا رایگەیاند، هێزەکانیان لە دەریای قەزوین هێرشیان کردووەتە سەر چەند کەشتییەکی گواستنەوەی کەرەستەی سەربازیی پەیوەندیدار بە ئێران، لە بەرامبەردا وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە توندی هێرشەکەی سەرکۆنە کرد و رایگەیاند بەهۆیەوە مەلەوانێکی ئێرانی کوژراوە و یەکێکی تر بریندار بووە.

شەممە 25ی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە راگەیەندراوێکدا بە توندی سەرکۆنەی هێرشی سەربازیی ئۆکرانیای کرد بۆ سەر کەشتییەکی بازرگانیی ئێرانی لە دەریای قەزوین ، کە بووەتە هۆی تەقینەوە لە ناو کەشتییەکە و کوژرانی یەک مەلەوان و برینداربوونی یەکێکی دیکە.

تاران جەختی کردەوە، ئەم هێرشە پێشێلکردنی بەندی 4 لە ماددەی 2ی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکانە و بە کارێکی دەستدرێژیکارانە دایدەنێت کە دەبێتە هۆی زیاتر تەشەنەکردنی ئاگری جەنگەکە. هەروەها لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "دانپێدانی فەرمیی ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا بە ئەنجامدانی ئەم هێرشە، نیشانەی بەردەوامیی رەفتارە نالۆژیکی و دوژمنکارانەکانی ئۆکرانیایە دژی ئێران." ئەمەش لە کاتێکدایە کە تاران جارێکی تر جەختی کردەوە کە ئەوان هیچ کات تێکەڵی ململانێکانی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا نەبوون.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران داوای لە ئەنجوومەنی ئاسایش و وڵاتانی ئەوروپی کرد کە هەڵوێستی بەرپرسانە لە بەرامبەر ئەم هەنگاوە مەترسیدارەی ئۆکرانیا بگرنەبەر، و جەختی کردەوە کە بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان و بنەمای "بەرگریی رەوا لەخۆکردن"، ئێران دوودڵ نابێت لە پاراستنی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی خۆی و دەرەنجامی سەرکێشییەکانی سەرۆکی ئۆکرانیاش بە تەواوی دەخاتە ئەستۆی کیێڤ و هاوپەیمانەکانی.

ئەمەش لە کاتێکدایە، هەر ئەمڕۆ زێلێنسکی، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" نووسیبووی: "ئێمە لە رێگەی لێدانی دوورمەوداوە لە دەریای قەزوین ئەنجامی زۆر باشمان بەدەستهێناوە، لەوانەش پێکانی چەند کەشتییەک رووسی و چەند کەشتییەک کە کەرەستە و باری سەربازیی پەیوەندیدار بە ئێرانیان دەگواستەوە."