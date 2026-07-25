کوەیت رەتی دەکاتەوە هێرشی کردبێتە سەر ئێران

پێش کاتژمێرێک

باڵیۆزی کوەیت لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە فەرمی ناڕەزایەتی پێشکەش بە دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ کرد و پەیامی راپۆرتەکەیانی سەبارەت بە تێوەگلانی فڕۆکە جەنگییەکانی کوەیت لە بۆردوومانکردنی بنکەکانی ئێراندا رەت دەکاتەوە

شەممە 25ی تەممووزی 2026، ئاژانسی هەواڵی فەرمیی کوەیت، بڵاوی کردووەتەوە، وڵاتەکەی سەرجەم ئەو هەواڵ و دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لە بەشداریکردنی فڕۆکە جەنگییەکانیان دەکەن لە لێدانی بنکە سەربازییەکانی ناوخۆی ئێران، و رایگەیاند، ئەم قسانە "بە تەواوی پووچن و دوورن لە راستییەوە."

شێخە زەین سەباح، باڵیۆزی کوەیت لە واشنتن، نامەیەکی فەرمیی بۆ دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" نارد، وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ ئەو راپۆرتەی کە لە لایەن رۆژنامەنووسان "سەمەر سەعید" و "شێڵبی هۆڵیدەی" لە 24ی تەممووزدا لەژێر ناونیشانی "کوەیت و بەحرەین بۆ یەکەمجار هێرشی راستەوخۆیان کردە سەر ئێران" بڵاوکراوەتەوە.

باڵیۆزی کوەیت لە نامەکەیدا جەختی کردەوە، تۆمەتەکانی ئەم راپۆرتە بێ بنەمان و کوەیت بە هیچ شێوازێک بەشداری لە هیچ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی ئێران نەکردووە، و رێگەشی نەداوە خاک، ئاسمان، یان ئاوە هەرێمییەکانی بۆ هێرشکردنە سەر هیچ وڵاتێکی دراوسێ بەکاربهێنرێت.

شێخە زەین سەباح دووپاتی کردەوە، هەڵوێستی کوێت لە ماوەی ئەم قەیرانە ناوچەییەدا هەمیشە جێگیر و روون بووە و بەندە لەسەر رێزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتییەکان، پاراستنی سەروەریی دەوڵەتەکان، بنەماکانی دراوسێیەتی باش و چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشەکان لە رێگەی دیپلۆماسی و گفتوگۆوە.

باڵیۆزی کوەیت لە واشنتن داوای لە رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ کرد کە راپۆرتەکەی خۆی راست بکاتەوە، و ئاماژەی بەوە کرد بڵاوکردنەوەی زانیاریی ناڕاست لە کاتی گرژییە ناوچەییەکاندا تەنیا دەبێتە هۆی تێکدانی سەقامگیری و چەواشەکردنی رای گشتیی جیهان لە سەر پرسە ئەمنییەکان.

دوێنێ هەینی؛ رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی بڵاوی کردبووەوە، فڕۆکە جەنگییەکانی بەحرەین و کوەیت، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆیاندا، بە شێوەیەکی نهێنی هێرشی راستەوخۆیان کردووەتە سەر کۆگا سەربازییەکانی مووشەک و درۆن لە ناوخۆی ئێراندا، هاوکات ئیمارات پاڵپشتیی هەواڵگری و بەرگریی ئاسمانیی بۆ دابین کردوون.