سەرۆکوەزیرانی لوبنان سەردانی عێراق دەکات

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نەواف سەلام، سەرۆکوەزیرانی لوبنان بە سەردانێکی فەرمی دەگاتە بەغدا، ئەم سەردانە تەنها رەهەندێکی ئەمنی نییە، بەڵکو تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکانی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پەیوەست دەبێت بە پرۆژەی ستراتیژیی هێڵی گواستنەوەی نەوتی "عێراق-سوریا-لوبنان".

شەممە 25ـی تەممووزی 2026، بڕیارە سبەی یەکشەممە نەواف سەلام سەرۆکوەزیرانی لوبنان بە سەردانێکی فەرمی بگاتە بەغدا و لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆببێتەوە، بە گوێرەی زانیارییەکان، ئەم سەردانە لە کاتێکدایە گفتوگۆیەکی بەرفراوان لە ناوچەکەدا سەبارەت بە وزە و رێڕەوەکانی گواستنەوە هەیە، لوبنان هەوڵ دەدات هاوکارییە ئابوورییەکانی لەگەڵ عێراق، سوریا و تورکیا پەرە پێ بدات و پەیوەندییە ئابوورییەکانی لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەت وڵاتانی عەرەبیدا بەهێز بکات، شاندە یاوەرەکەی سەرۆکوەزیرانی لوبنان چەندین کەسایەتیی باڵا لەخۆ دەگرێت، لەوانە یاسین جابر وەزیری دارایی، جۆ ئەلسەدی وەزیری وزە و لیوا حەسەن شەقیر بەڕێوەبەری گشتیی ئاسایشی گشتی.

پێش چەند رۆژێک، عێراق و سوریا یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان بۆ دووبارە کارپێکردنەوەی هێڵی گواستنەوەی نەوتی خاو لە نێوان کەرکووک و بانیاس واژۆ کرد، کە ئەم هەنگاوە پشتیوانیی ئەمریکاشی لەپشتە.

لەو چوارچێوەیەدا، ئەشرەف ریفی، ئەندامی پەرلەمانی لوبنان رایگەیاند: "حکوومەتی عێراق پابەندە بە نۆژەنکردنەوەی هێڵی تەرابلوس کە بڕیارە بەستراوە بێت بە هێڵی ئەنبوبەکانی عێراق-سوریا." ریفی هیوای خواست ئەم سەردانەی نەواف سەلام سەرکەوتوو بێت لە یەکلاکردنەوەی ئەم دۆسیە دارایی و ئابوورییە گرنگە بۆ تەرابلوس و باکووری لوبنان، کە بە دەرفەتێکی مێژوویی وەسفی کرد.

هەروەها ئەنتوان حەبیب، سەرۆکی کۆمەڵەی گەشەپێدانی تەرابلوس و بەندەر، دەستخۆشی لە زیندووکردنەوەی پرۆژەکانی وزەی ناوچەکە کرد و رایگەیاند، نۆژەنکردنەوەی پاڵاوگەی تەرابلوس (IPC) پرۆژەیەکی نیشتمانیی گەورەیە، ئاماژەی بەوەش کرد ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی رەخساندنی هەزاران هەلی کار و بوژانەوەی جوڵەی بازرگانی و دەریایی لە شارەکەدا و لوبنان دەگەڕێنێتەوە بۆ پێگەی ستراتیژیی خۆی لە رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستدا.