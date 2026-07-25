دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری بەردەوامە

پێش کاتژمێرێک

دابەشكردنی بەنزینی 750 دیناری لە هەرێمی كوردستان بەردەوامە، بڕیارێكیش هەیە بۆ ئەوەی دابەشكردنی بەنزین بكرێتە كۆبۆنی ئەلیكترۆنی.

بەنزین به‌ نرخی پاڵپشتیكراوی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە نرخی 750 دینار بە شۆفێران دەدرێت، ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تەممووزی 2026، لە سنووری هەولێر لە 23 بەنزینخانه‌ به‌نزین به‌ نرخی 750 دیناری بە شۆفێران دەدرێت.

بەگوێرەی زانیارییەكانی پەیامنێری كوردستان24، دوای كۆبوونەوەیەك لە پارێزگای هەولێر قسە لەسەر ئەوە كراوە كە دابەشكردنی بەنزین بكرێتە كارتی ئەلیكترۆنی بۆ ئەوەی قەرەبالخی روونەدات، ئەمەش بە ئامانجی ئەوەی ئاسانكاری زیاتر بۆ شۆفێران بكرێت.

هەروەك چۆن لە ماوەكانی رابردوو دابەشكردنی گازی ماڵان كرایە كارتی ئەلیكترۆنی.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، هیچ بڕ و كاتێك بۆ وەرگرتنی ئەو رێژە دیارینەكراوە كە بەکۆبۆن بە شۆفێران دەدرێت، دواتر لەرێگای رینماییەكەوە شێواز و چۆنیەتەكەی بڵاودەكرێتەوە، بەڵام بە گشتی لە بەرژەوەندی شۆفێران دەبێت.

هاوكات هەر ئەمڕۆ شەممە، لە گەرمیانیش دابەشكردنی بەنزینی پاڵپشتیكراوی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە نرخی 750 دەستیپیكردووە.