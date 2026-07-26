چوار هەفتەیە هیچ بڕە نەوتێکی عێراق هەناردەی ئەمریکا نەکراوە

پێش 47 خولەک

ئیدارەی وزەی ئەمریکا ئاشکرای کرد، ماوەی چوار هەفتەیە ئەمریکا هیچ بڕە نەوتێکی خاوی لە عێراقەوە هاوردە نەکردووە. بەڵام کەنەدا لەسەرووی هەناردەکارانی نەوت دێت بۆ ئەو وڵاتە.

بەپێی ئەو داتایانەی ئیدارەکە بڵاوی کردووەتەوە، هەفتەی رابردوو، هاوردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ ئەمریکا سفر بووە، ئاماژەی بەوەش کرد، چوارەم هەفتەیە لەسەریەک، هاوردەکردنی نەوت لە عێراقەوە بۆ ئەمریکا بە تەواوی وەستاوە.

لە بەرامبەردا، کەنەدا لە سەرووی لیستی هەناردەکارانی نەوتی خاوە بۆ ئەمریکا بە تێکڕای 3 ملیۆن و 635 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا، لە دوای ئەویش ڤێنێزوێلا بە 688 هەزار بەرمیل و مەکسیک بە 480 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا دێن.

هەروەها لەو ماوەیەدا، ئەمریکا رۆژانە 242 هەزار بەرمیل نەوتی لە بەڕازیل، 141 هەزار بەرمیل لە کۆڵۆمبیا، 103 هەزار بەرمیل لە ئێکوادۆر و 8 هەزار بەرمیل نەوتی لە لیبیاوە هاوردە کردووە.

بەپێی داتاکانی ئیدارەی وزەی ئەمریکا لە ماوەی هەفتەی رابردوودا هیچ بڕە نەوتێک لە وڵاتانی سعوودیە، عێراق و نەیجیریاوە تۆمار نەکراوە.

لە 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر ئێران و ئەو وڵاتەیان بۆمباران کرد، دواتر تاران گەرووی هورمزی داخست کە لەسەدا 20 نەوتی جیهانی پیدا تێپەڕدەبێت، کە بەهۆیەوە نرخی سووتەمەنی لە بازاڕەکانی جیهان زۆر بەرزبووەوە، دواتر بەهۆی نێوەندگیرەکانەوە یاداشتێکی لێکگەیشتن واژۆکرا و گەرووی هورمز کرایەوە، بەڵام جارێکی دیکە ئاڵۆزییەکان سەریان هەڵدایەوە و ماوەی 15 رۆژە جەنگ بەشێوەی پچڕ پچڕ دەستیپێکردووەتەوە و گەرووی هورمزیش داخرایەوە.