گومان لە بڕوانامەی 30 پەرلەمانتاری عێراق دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ماوەی چەند رۆژێکە دۆسیەی بڕوانامەی ساختەی ژمارەیەک پەرلەمانتار، کۆڕ و کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراقی گەرم کردووە و باس لەوە دەکرێت وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا نووسراوی فەرمییان لەو بارەیەوە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کردبێت.

ئەحمەد مەلا تەڵاڵ، پەرلەمانتاری عێراق، یەکەم کەس بوو وردەکاریی ئەو دۆسیەیەی ئاشکرا کرد و رایگەیاند: "وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا نووسراوێکیان لەبارەی بڕوانامەی ساختەی 30 پەرلەمانتار ئاراستەی پەرلەمان کردووە". بەگوێرەی زانیارییەکانی ئەو پەرلەمانتارە، تێوەگلاوەکان بەم شێوەیە دابەش بوون: 22 پەرلەمانتار لە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە، 6 پەرلەمانتار لە ئەنجوومەنی سیاسی سوننەکان و 2 پەرلەمانتاریش لە حزبە کوردستانییەکانن.

لەم چوارچێوەیەدا، چیمەن حوسێن، ئەندامی لێژنەی پەروەردە لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، هەرچەندە ئەمە پرسێکی گەرمە و بەردەوام باس دەکرێت، بەڵام تاوەکو ئێستا بە فەرمی هیچ نووسراوێکیان بەدەست نەگەیشتووە و لێژنەکەیان ئاگادار نەکراوەتەوە.

هاوکات چنار حاجی، ئەندامی لێژنەی خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد، پرسی ساختەبوونی بڕوانامەکان لە بڕگەی یەکەمی کارنامەی کۆبوونەوەی پەرلەماندا هەبووە، بەڵام تا ئێستا هیچ گفتوگۆیەکی فەرمی لەسەر نەکراوە. ناوبراو هۆشداریشی دا، ئەگەری زۆرە راستی لەم بابەتەدا هەبێت، بەڵام وەک زۆر بابەتی دیکەی هەستیار، مەترسی هەیە "بە سیاسی بکرێت و دۆسیەکە دابخرێت".

ماوەیەکە شەپۆلێکی دەستگیرکردنی پەرلەمانتاران بە تۆمەتی گەندەڵی دەستی پێکردووە؛ لە ماوەی رابردوودا زیاتر لە 15 پەرلەمانتار بەهۆی تێوەگلان لە دۆسیەکانی گەندەڵی، بەتایبەت دۆسیەی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت، دەستگیرکراون و دەست بەسەر ملیۆنان دۆلار و سامانیاندا گیراوە. ئێستاش فشارەکان روو لە زیادبوونن بۆ ئەوەی دۆسیەی بڕوانامە ساختەکانیش پشتگوێ نەخرێت و رێکاری یاسایی توندیان بەرامبەر بگیرێتەبەر.