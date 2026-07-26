ئەمساڵ 110 هەزار تۆن بەرهەمی کشتوکاڵی دهۆک رەوانەی شارەکانی عێراق کراوە

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لە چوارچێوەی پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بە بازاڕکردنی بەرهەمی جووتیاران، ئەمساڵ هەزاران تۆن بەرهەمی کشتوکاڵ رەوانەی دەرەوە و شارەکانی خواروو و ناوەڕاستی عێراق کراوە.

لەوبارەیەوە، ئه‌حمه‌د جه‌میل، به‌ڕێوەبه‌ری كشتوكاڵی دهۆك بە کوردستان24 ـی راگەیاند، دهۆک بووەتە ناوەندێکی گرنگی بەرهەمی کشتوکاڵی و چەند ساڵێکە بە هەزاران تۆن لە بەرهەمی جووتیاران هەناردەی دەرەوە و شارەکانی عێراق دەکرێت. ئاشکراشی کرد، لە سەرەتای ساڵەوە تاوەکو کۆتایی مانگی حوزەیران 110 هەزار تۆن بەرهەمی کشتوکاڵی وەک پیاز، خەیار، تەماتە، هەنار، ترۆزی، ترێ و باینجان و چەندین بەرهەمی دیکە رەوانەی ناوەڕاست و خوارووی عێراق کراون. هاوکات ئامادەکاری دەکرێت بۆ ئەوەی بەشێک لە بەرهەمەکان هەناردەی دەرەوە بکرێت.

گوتیشی، له‌ كابینه‌ی نۆیه‌می حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان گرنگی زۆر به‌ كه‌رتی كشتوكاڵ دراوه‌، به‌جۆرێك هه‌م به‌رهه‌م زۆر زیادی كردووه‌ هەم بازاڕی بۆ بەرهەمە کشتوکاڵییەکان له‌ ناوخۆ و عێراق و ده‌ره‌وه‌ش دۆزراوه‌ته‌وه‌ و کەرتی کشتوکاڵ چووەتە قۆناخێکی نوێوە.

بە گوێرەی داتاکانی بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی دهۆک، ساڵی رابردوو زیاتر لە 2300 تۆن بەرهەمەکانی برنج، سماق، هەنگوین، هەنار و تەحین رەوانەی دەرەوەی وڵات کراوە و ساڵ دوای ساڵیش ئاستی هەناردەکردن زیاد دەکات.