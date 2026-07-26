گوتەبێژی حکوومەت: بەمزووانە کێشەی بەنزین چارەسەر دەکرێت

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ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، کۆبوونەوەیەکی یەکلاکەرەوە بۆ پرسی بەنزین دەکرێت. گوتیشی، هۆکارێکی گرانبوونی نرخی بەنزین، ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەیە. دووپاتیشی کردەوە، بەمزووانە کێشەی بەنزین چارەسەر دەکرێت.

باسی لەوەش کرد، سەرقاڵی دروستکردنی ئەپڵیکەیشنێکین، تێیدا بەشی هاووڵاتییان لە بەنزین و گازی ماڵان دیاری دەکرێت بۆ ئەوەی کەس قوڕخکاری نەکات و هەموو کەسێک بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بەشی خۆی وەربگرێت.

هەورامانی ئاماژەی بەوەش دا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی پرسی بەنزین لەسەر هێڵە و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی راسپاردووە بە زووترین کات کار بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە بکەن.

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