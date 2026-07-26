کونسوڵی فەرەنسا لە هەولێر سوپاسی خەڵک و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات

پێش کاتژمێرێک

بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 26ی تەممووزی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە یان برێم کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەولێر کرد.

لە دیدارەکەدا کونسوڵی فەڕەنسا کە بەبۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی و مالئاواییکردن سەردانی سەرۆک بارزانی کردبوو، سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ پاڵپشتییە بەردەوامەکانی سەرۆک بارزانی راگەیاند، هەروەها سوپاس و پێزانینی هەبوو بۆ خەڵک و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە هەمیشە پاڵپشت و هاوکاری بوونە لە برەودان بە پەیوەندییەکانی نێوان فەرەنسا و هەرێمی کوردستان. هەر لەو دیدارەدا باسی لەو هەوڵانە کرد، لەماوەی کارکردنی لە هەرێمی کوردستان لە پێناو زیاتر پێشچوونی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەڕەنسا لە هەموو بوارەکاندا داویەتی.

لای خۆیەوە سەرۆک بارزانی سوپاسی رۆلی بەرچاوی کونسوڵی گشتیی فەرەنسای کرد بۆ ئەو رۆلەی هەیبووە لە ماوەی ئەرکی خۆیدا لە هەرێمی کوردستان و جەختی لەوە کردەوە کە پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و فەڕەنسا لە مێژینە و مێژووین، هەروەها هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە ئەرکی نوێیدا.

بارودۆخی ناوچەکە و دوا پێشهات و گۆڕانکارییەکان تەوەرێکی دیکەی ئەو دیدارە بوون