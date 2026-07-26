دەرگای پێشکەشکردن بۆ پەیمانگە پیشەیییە ئینگلیزییەکانی 5 ساڵی کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاگادارییەکی فەرمی ئاڕاستەی ئەو قوتابیانە دەکات کە دەرچووی پۆلی 9ـی بنەڕەتین لە سنووری پارێزگاکانی (هەولێر و سلێمانی) و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و ئارەزووی وەرگرتنیان هەیە لە پەیمانگە پیشەیییەکانی خوێندنی ئینگلیزیی 5 ساڵی بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027.

بەپێی راگەیەندراوەکە، پێشکەشکاران دەتوانن لە رێگەی سیستمەوە بە شێوەی ئۆنلاین داواکارییەکانیان پێشکەش بکەن. مەرج و رێنمایییەکانی وەرگرتن بەم شێوەیەی خوارەوە دیاریکراون:

وەرگرتنی قوتابیان لەسەر بنەمای بەرزترین کۆنمرەی بابەتی زمانی ئینگلیزی لە پۆلی 9ـی بنەڕەتیدا دەبێت.

بۆ ئەم ساڵ تەنیا 80 قوتابی و خوێندکار وەردەگیرێن، بە شێوەیەک کە بۆ هەر بەشێک تەنیا 20 قوتابی تەرخان دەکرێت.

خوێندنی پەیمانگە ئەم پسپۆڕییانەی خوارەوە لەخۆدەگرێت:

بازرگانی: بەشی ژمێریاری.

گەشتوگوزار: بەشی کارگێڕیی هۆتێل و میوانداری.

دیزاین: بەشی گرافیک دیزاین و بەشی ئینتێریەر دیزاین.

کۆمپیوتەر: بەشی تەکنەلۆجیای زانیاری (IT).

ئەو قوتابییەی لە هەر بەشێک وەربگیرێت، مافی گۆڕینی بەشەکەی نابێت.

ساڵی یەکەمی خوێندن لە پەیمانگە تەنیا تایبەت دەبێت بە فێربوونی زمانی ئینگلیزی.

خوێندنی پڕۆگرام و پڕۆپۆزەڵی بەشە جیاوازەکان لە ساڵی دووەمی خوێندنەوە دەست پێدەکات.

دەرگای پێشکەشکردن سنووردارە؛ لە ڕێکەوتی 26-7-2026 دەست پێدەکات و لە ڕێکەوتی 26-8-2026 کۆتایی دێت.

قوتابی پێشکەشکار دەتوانێت لە ماوەی دیاریکراودا لە رێگەی ئەو کۆد و پاسۆردەی کە پێشتر لە قوتابخانەکەیەوە پێی دراوە، ئەو کۆد و پاسۆردەی کە نمرەکانی تاقیکردنەوەی پێ وەرگرتووەتەوە بچێتە ناو سیستمی E-Parwarda لە رێگەی بەستەری فەرمییەوە، پاشان بە ئارەزووی خۆی یەکێک لە بەشەکان هەڵبژێرێت و تەنیا بە کلیک کردن لەسەر ئایکۆنی ناردن داواکارییەکەی تۆمار بکات.

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