ئیکوادۆر.. شاعیرێکی کورد لە شەشەمین چالاکیی جیهانی شیعر خەڵاتی پێبەخشرا

پێش 54 خولەک

محەمەد پاکژ، شاعیری کورد، لە شەشەمین چالاکیی جیهانی شیعر، لەژێر ناونیشانی "هاوسۆزی"، کە لەلایەن رێکخراوی هونەری و ئەدەبی ئەمازۆن، لە ئیکوادۆر رێکخرابوو، خەڵاتی رێزلێنانی پێبەخشرا.

ئەمڕۆ هەینی، 24ی تەمموزی 2026، محەمەد پاکژ، شاعیری کورد بە کوردستان24ی راگەیاند، "ئەم رووداوە تایبەتکرابوو بۆ دەربڕینی هاوخەمی و پشتیوانی لە گەل و خەڵکی ڤێنێزوێلا کە دوای بومەلەرزەکە تووشی زیان و ناخۆشییەکی گەورە ببوون. بۆیە پێم وایە شیعر تەنیا هونەرێکی جوانکاری نییە، بەڵکو دەتوانێت لە کاتی کارەسات و قەیراندا ببێتە دەنگی ویژدان، ئومێد و یەکگرتوویی نێوان گەلان."

گوتیشی، "لە ماوەی ئەم رووداوەدا، من وەک کوردێک و شاعیرانی دیکەی جیهان، بە زمان و کولتوورە جیاوازەکان شیعرەکانمان پێشکەش کرد و هەوڵمان دا بە وشە و وێنەی شیعری، ئازار و هیوای مرۆڤەکان بخەینە روو. هەروەها زۆربەی دەقەکان باسیان لە بەهای ژیان، پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ، هاوکاری نێوان نەتەوەکان، ئاشتی، ئازادی و بەرپرسیاری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکرد لە بەرامبەر ئەو گەلانەی تووشی کارەساتی سروشتی یان مرۆیی دەبن."

ئەو شاعیرە باس لە گرنگیی بەشداریکردنی لەو رووداوە جیهانییە دەکات و دەڵێت، "گرنگی ئەم رووداوە لەوەدایە کە شیعر و ئەدەب وەک زمانێکی هاوبەشی مرۆڤایەتی بەکار دەهێنێت، بۆ ئەوەی دەنگی قوربانییان بگەیەنێت بە جیهان و هەستی هاوسۆزی و هاوکاری لە نێوان گەلاندا بەهێز بکات. هەروەها، بەشداری شاعیران لە چەندین وڵات، بوارێک بۆ ناساندنی ئەدەب و کولتووری جیاواز و دروستکردنی پەیوەندییەکی نوێی رۆشنبیری و ئەدەبی دابین دەکات."

دەربارەی بەشداریکردنی وەک شاعیرێکی کورد لەو رووداوە، محەمەد پاکژ دەڵێت، "لە نێوان ئەو شاعیرانەدا، من وەک نوێنەری شیعری کوردی بەشداریم کرد و بەرهەمە شیعرییەکانی خۆم پێشکەش کرد. بەشداری من وەک کوردێک لە رووداوێکی لەم شێوەیەدا، دەرفەتێکی گرنگە بۆ ناساندنی ئەدەب و شیعری کوردی لە ئاستی نێودەوڵەتیی و دەرخستنی دەنگی کورد لە بابەتە مرۆیی و جیهانییەکاندا."

محەمەد پاکژ ئاماژەی بەوەش دا، "لەلایەن ریکخراوی هونەری و ئەدەبی ئەمازۆن، من بە بڕوانامەی شەرەفی و نازناوی "شاعیری پێشەنگی بزاڤی شیعر" خەڵات کرام. ئەم رێزلێنانە بەو شاعیرانە دەبەخشرێت کە بە بەرهەمە ئەدەبییەکانیان خزمەت بە بەها مرۆییەکان، هاوسۆزی، ئاشتی و پەرەپێدانی پەیوەندییە ئەدەبییە نێودەوڵەتییەکان دەکەن."

بەشداری محەمەد پاکژ، وەک شاعیرێکی کورد، لە شەشەمین چالاکیی جیهانی شیعر، تەنیا بەشدارییەکی کەسی نەبوو، بەڵکو نوێنەرایەتیی شیعر و ئەدەبی کوردی لە یەکێک لە گرنگترین کۆڕە نێودەوڵەتییە ئەدەبییەکان بوو. ئەم رووداوە کە شاعیرانی چەندین وڵاتی جیهانی کۆکردبووەوە، بوارێکی گرنگ بوو بۆ گەیاندنی دەنگی کورد و ناساندنی بەرهەمی شیعری کوردی لە ئاستی جیهان.

محەمەد پاکژ، شاعیری کورد، لەساڵی 1971 لە شارەدێی سورداش لەدایکبووە. لە ساڵی 1986 خولیاکانی شیعری هێناوەتە بەرهەم و لە ساڵی 1991 بەدواوە کاری رۆژنامەنووسی کردووە و زیاتر لە 150 هۆنراوەی کراوە بە گۆرانی و خاوەنی مارشی مافی مرۆڤی کوردستانە و یەکەم لاوە کە لە ساڵی 2007 هۆنراوەی کراوەتە بەشێک لە پرۆگرامەکانی خوێندنی بنەڕەتی، تا ئێستا 15 بەرهەمی هۆنراوەی لە چاپدراون کە سێیان دیوانە و 12 نامیلکەیە.