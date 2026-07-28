قاچاخچییەکی ماددە هۆشبەرەکان سزای زیندانیی تاهەتایی بەسەردا سەپێندرا

پێش کاتژمێرێک

دادگای تاوانەکانی کەرخ سزای زیندانیی تاهەتایی بەسەر قاچاخچییەکی مەترسیداری بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکاندا دەسەپێنێت، کە بە هاوکاریی نێوان عێراق و ئوسترالیا دەستگیر کرابوو.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، ناوەندی نیشتمانی بۆ هاوکاریی دادوەریی نێودەوڵەتی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، دادگای تاوانەکانی کەرخ سزای زیندانیی تاهەتایی بەسەر سزادراو (کازم مالیك حەمەد ربح حیجامی) دا سەپاندووە بە تۆمەتی بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکانەوە، لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی سەرجەم سامانە گواستراوە و نەگواستراوەکانی بەپێی ماددە یاساییەکان.

ئاماژەی بەوەش دا، ئەم بڕیارە لە ئەنجامی هاوکارییەکی دادوەریی نێوان عێراق و ئوسترالیاوە هاتووە.

سزادراو یەکێکە لە دیارترین داواکراوەکان لەلایەن دادگای عێراقی و نێودەوڵەتییەوە؛ بەهۆی ئەوەی بەرپرسیار بووە لە هاوردەکردنی بڕێکی زۆر لە ماددە هۆشبەرەکان و قاچاخچیەتی بە ماددەی هێرۆیینەوە بۆ هەریەکە لە عێراق و ئوسترالیا. هەروەھا پەیوەندیی توندوتۆڵی هەبووە بە باندەکانی تاوانی رێکخراوی پەڕینەروە لە سنوورەکان کە تێوەگلاون لە تاوانەکانی سپیکردنەوەی پارە، کوشتن، رفاندن، هەڕەشەکردن و توندوتیژیی.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پرۆسەی دەستگیرکردنی تاوانبارەکە لەسەر داوایەکی فەرمی ئوسترالیا و بە هەماهەنگیی راستەوخۆ لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کاروباری ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵییەکان لە وەزارەتی ناوخۆ، دوای بەدەستهێنانی رەزامەندییە یاساییەکان لەلایەن ئەنجوومەنی باڵای دادوەرییەوە ئەنجام درا.

هەروەها ناوەندی نیشتمانی بۆ هاوکاریی دادوەریی نێودەوڵەتی دووپاتی کردەوە، بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ پشتگیریکردن لە هاوکاریی دادوەری و ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری لەگەڵ وڵاتە هاوبەشەکاندا، بە ئامانجی بەدواداچوونی داواکراوان، تێکشکاندنی تۆڕەکانی تاوانی رێکخراو و بەهێزکردنی سەروەریی یاسا.