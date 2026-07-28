2.5 ملیار دینار لە ماڵی بەرپرسێکی پارێزگای سەڵاحەدین دەستی بەسەردا گیرا

پێش دوو کاتژمێر

دەستەی دەسپاکی فیدراڵی رایگەیاند، لە ئۆپەراسیۆنێکی ورددا توانیویانە بڕی 2.5 ملیار دینار لەناو ماڵی بەڕێوەبەری پێشووی بەشی ژمێریاریی پارێزگای سەڵاحەدین بدۆزنەوە و دەستی بەسەردا بگرن، جیا لەوەش چەندین موڵکی دیکەی وەبەرهێنان ئاشکرا کراون کە بە ناوی هاوسەرەکەیەوە بوون.

رۆژی سێشەممە، 28ی تەممووزی 2026، دەستەی دەسپاکی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، تیمێکی نووسینگەی سەڵاحەدین بەپێی فەرمانی دادوەر، پشکنینیان بۆ ماڵی بەڕێوەبەری پێشووی بەشی ژمێریاریی پارێزگاکە کردووە کە ئێستا بەهۆی لێکۆڵینەوەوە دەستبەسەرە، لە ئەنجامدا توانیویانە بڕی دوو ملیار و 500 ملیۆن دینار لەناو ماڵەکەیدا بدۆزنەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە ئەنجامی بەدواداچوونەکان دەرکەوتووە کە ئەو بەرپرسە شەش خانوبەرەی وەبەرهێنانی لە کۆمەڵگەکانی نیشتەجێبووندا هەیە و هەموویان بە ناوی هاوسەرەکەیەوە تۆمار کراون.

دەستەی دەسپاکی روونیکردووەتەوە، ئەو بەرپرسە بەپێی ماددەی 340 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستبەسەرە، ئەمەش دوای ئەوەی تۆمەتبار کراوە بەوەی لە رێگەی بەشی ژمێریاریی پارێزگاوە چەکێکی بانکیی لە بانکی رافیدەین خەرج کردووە بە ناوی شایستە و فروقاتی فەرمانبەران، بەڵام دواتر دەرکەوتووە کە مامەڵەی خەرجکردنەکە وەسڵی وەهمی تێدایە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، تیمەکەی دەسپاکی راپۆرتی یاساییان بۆ پارە و موڵکە دەستبەسەرداگیراوەکان رێکخستووە و رەوانەی دادوەری لێکۆڵینەوەی تایبەت بە کەیسەکەیان کردووە بۆ ئەوەی رێکاری پێویست بەرامبەری بگیرێتە بەر.

ئەو هەنگاوەی دەستەی دەستپاکی لە کاتێکدایە کە لە بەرەبەیانی رۆژی یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، هێزەکانی ئاسایش و دەزگای دژەتیرۆر بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانیان بەناوی "هەڵمەتی بەرەبەیان" دەست پێ کرد، هەروەها لەم هەڵمەتەدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و کەسایەتیی سیاسی دەستگیر کران کە لە دۆسیەی عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتی عێراق تێوەگلابوون.