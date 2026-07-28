قاسم عەبوودی: گەنجانی عێراق لە رووسیا و ئۆکرانیا دژی یەکتر شەڕ دەکەن

زیاتر لە 200 گەنجی عێراق لە جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا کوژراون

پێش دوو کاتژمێر

هەزاران گەنجی عێراقی بەهۆی بێکاری و بە ئامانجی دەستکەوتنی پارە چوونەتە نێو ریزی سوپای رووسیا و ئۆکرانیاوە، تاوەکوو ئێستا سەدانیان کوژراون و دەیانیش بەدیل گیراون، دامەزراوە ئەمنییەکانی عێراقیش دەستیان بە داخستنی نووسینگەکانی بردنە دەرەوەی ئەو گەنجانە کردووە.

قاسم عەبوودی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە چاوپێکەوتنێکدا ئاشکرای کرد، پرسێکی سامناکی هەواڵگرییان دۆزیوەتەوە، تێیدا هەزاران گەنجی عێراقی بۆ بەدەستهێنانی پارە چوونەتە نێو ریزەکانی سوپای رووسیا و ئۆکرانیا و دژی یەکتر شەڕ دەکەن.

قاسم عەبوودی رایگەیاند، دامەزراوەی هەواڵگریی عێراق ئاشکرای کردووە تۆڕەکان لە رێگەی ئینتەرنێت و کردنەوەی نووسینگە لە پارێزگاکانی باشووری عێراق، گەنجانیان بۆ جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا راکێشاوە. بەپێی خەمڵاندنەکان ژمارەی ئەو عێراقییانەی لەو شەڕەدان لە نێوان 3000 بۆ 5000 کەس دەبێت.

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی روونیکردەوە، پاڵنەری سەرەکیی ئەم گەنجانە بیروباوەڕ نییە، بەڵکوو بەهۆی بێکاری و هەژارییەوە بووە و بەڵێنی بڕێک پارەی زۆر و پێدانی وڵاتینامەیان پێدراوە دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر بەشداریکردنیان لە شەڕەکەدا.

قاسم عەبوودی گوتی: "گەنجە عێراقییەکان لە هەردوو بەرەی سوپای رووسیا و سوپای ئۆکرانیا شەڕ دەکەن، بە داخەوە تاوەکوو ئێستا ژمارەیەکی زۆریان کوژراون و لە ئێستادا تەرمی نزیکەی 200 عێراقی لە رووسیایە".

هەروەها باسی لەوە کرد ژمارەیەک گەنجی عێراقی بەدیل گیراون و گوتی: "نوێنەری عێراق لە مۆسکۆ سەردانی کەمپێکی بەدیلگیراوانی کردووە و لەوێ چاوی بە ژمارەیەک دیلی عێراقی کەوتووە."

قاسم عەبوودی جەختی لەوە کردەوە، هێزەکانی هەواڵگریی عێراق هەڵمەتێکی فراوانیان بۆ سەر ئەو نووسینگانە دەستپێکردووە و دایانخستوون، هەروەها چەند کەسێکیشیان لەسەر ئەو پرسە دەستگیرکردووە.

روونیشی کردەوە، لە هەمان کاتدا حکوومەتی عێراق لە رێگەی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانەوە لە گفتوگۆدایە لەگەڵ هەردوو وڵات بە ئامانجی گەڕاندنەوەی ئەو هاووڵاتییە عێراقییانەی بەدیل گیراون.

لە ماوەی رابردوودا، بڵاوبوونەوەی چەندین گرتەی ڤیدیۆیی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، بەشداریکردنی گەنجانی عێراقی لە بەرەکانی جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا سەلماند. ئەم دیاردەیە بووە هۆی کاردانەوەی تووندی ناوخۆیی.

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق، لێژنەیەکی باڵای بە سەرۆکایەتیی قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری پێشووی ئاسایشی نیشتمانی پێکهێنا بۆ لێکۆڵینەوە لەم پرسە.

هاوکات فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، رێنمایی دەرکرد بۆ گرتنەبەری رێکاری یاسایی تووند دژی ئەو کەس و تۆڕانەی گەنجان هەڵدەخەڵەتێنن.

بەپێی یاساکانی عێراق، بەشداریکردن لە جەنگی وڵاتانی دیکە و بەکارهێنانی گەنجان بۆ ئەو ئامانجە، پێشێلکارییەکی دەستوورییە و دەچێتە چوارچێوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرەوە.