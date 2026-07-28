قاسم عەبوودی: داوای مانەوەی راوێژکارە سەربازییە بیانییەکانمان کردووە

پێش دوو کاتژمێر

قاسم عەبوودی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق دەڵێت: بۆ پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان داوای گەڕانەوەی راوێژکارە سەربازییە بیانییەکانمان کردووە؛ ئاشکراشی کرد، شانەی نهێنی ئۆکرانیمان دەستگیرکردووە لە ناوخۆی عێراق هێرشیان کردووەتە سەر دامەزراوەکانی دەوڵەت.

قاسم عەبوودی لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنیدا چەند دۆسیەیەکی ئەمنی و دەرەکیی گرنگی خستەڕوو کە پەیوەستن بە چارەنووسی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، هێزەکانی ناتۆ، لە چاوپێکەوتنەکەدا دەڵێت: کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەشێکە لەو رێککەوتنەی لە 2011ەوە واژۆکراوە، پڕۆسەی کشانەوەکە لە باشوورەوە دەستیپێکردووە، بەڵام ئێستا ئەو هێزانە لە هەرێمی کوردستان ماون.

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق ئاماژەی بەوە دا، عێراق هێشتا پێویستی بە هێزەکانی ناتۆ هەیە بۆ مەبەستی مەشقپێکردن، پێشکەشکردنی راوێژکاری و پەرەپێدانی تواناکانی هێزە ئەمنییەکان، ئاشکراشی کرد، بۆ ئەم مەبەستە پەیوەندیان بە بەرپرسانی ناتۆوە کردووە و داوای گەڕانەوەی لێکردوون، لایەنی ناتۆش بەڵێنی گەڕانەوەیان پێداون.

سەبارەت بە هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەی بەغدا و بنکە ئەمنییەکان، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی جەختی کردەوە، هێرشەکان تەنیا بۆ سەر بنکەکانی هاوپەیمانان نەبووە، بەڵکو ناوچەی دیکەی وەک بەسڕەشی گرتووەتەوە کە هیچ هێزێکی بیانی لێ نییە؛ ئەمەش نیشانەی ئاڵۆزیی دۆسیەکە و هەوڵی لایەنە تێکدەرەکانە.

عەبوودی باسی لەوەشکرد، شانەیەکی هەواڵگریی تایبەت بە شیکردنەوەی زانیارییەکان، گەیشتوونەتە بەڵگەی روون لەسەر دەستوەردانی ئەمنیی ئۆکرانیا لە ناو عێراقدا، راشیگەیاند، چەند گرووپێک لە ناوخۆی عێراقدا دەستگیرکراون کە بۆردومان و هێرشیان کردووەتە سەر چەند دامەزراوەیەکی ناوخۆیی عێراق و لە کاتی لێکۆڵینەوەدا دانیان بەوەدا ناوە کە بۆ بەرژەوەندیی ئۆکرانیا کار دەکەن، جەختی کردەوە، ئەم دۆسیە ئاڵۆزە و لێکۆڵینەوەی زیاتری پێویستە پێش ئەوەی تۆمەتی ئاراستەی کەس بکرێت.