عەلی زەیدی بەرەو تورکیا بەڕێکەوت
ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی لەسەر بانگهێشتی فەرمی ئەردۆغان بەرەو تورکیا بەڕێکەوت.
سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی، لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی، ئەمڕۆ بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگهێشتی رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، بەرەو تورکیا بەڕێکەوتین، ئەمەش بە مەبەستی پەرەپێدان و قووڵکردنەوەی پەیوەندییە سیاسی و ئابورییەکانی نێوان هەردوو وڵاتە.
ئاماژەی بەوەش کرد، لەم سەردانەدا، جەخت لەسەر قوڵایی پەیوەندییە مێژوویی، جوگرافیایی و شارستانییەکان و بەرژەوەندییە هاوبەشەکان دەکرێتەوە، هاوکات بڕیارە لە کۆبوونەوەکاندا چەندین دۆسیەی گرنگ و هەستیار تاوتوێ بکرێن، لەوانە دۆسیەکانی ئاو، وەبەرهێنانی ئابوری، پرۆژەی ستراتیژیی رێگەی گەشەپێدان، جگە لە بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەمنی و ئابورییەکان بۆ پشتگیریکردن لە سەقامگیری ناوچەکە و دابینکردنی بەرژەوەندییەکانی هەردوولا.
ئەمڕۆ بەر لە سەردانەکەی عەلی زەیدی لە وتارێکیدا گوتی: ئەو عێراقەی کە ئەمڕۆ بەرەو تورکیا هەنگاو دەنێت، جیاوازە لە عێراقی ساڵانی رابردوو؛ بەڵکو وڵاتێکە رێگای سەقامگیری، چاکسازی و گەشەپێدانی هەڵبژاردووە و کار لەسەر بونیادنانی ئابوورییەکی بەهێز، دەوڵەتێکی کارا و پەیوەندیی دەرەکیی هاوسەنگ دەکات تاوەکو هاوکارییە هەرێمییەکان بکاتە بنەمای گەشەکردن.
ئەمڕۆ سەرۆکوەزیران بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگهێشتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، گەیشتە کۆماری تورکیا بە مەبەستی پەرەپێدان و قووڵکردنەوەی پەیوەندییە سیاسی و ئابورییەکانی نێوان هەردوو وڵات.
لەم سەردانەدا، جەخت لەسەر قوڵایی پەیوەندییە مێژوویی، جغرافیایی و شارستانییەکان و بەرژەوەندییە هاوبەشەکان دەکرێتەوە. هاوکات بڕیارە لە کۆبوونەوەکاندا چەندین دۆسیەی گرنگ و هەستیار تاوتوێ بکرێن، لەوانە دۆسیەکانی ئاو، وەبەرهێنانی ئابوری، پرۆژەی ستراتیژیی ڕێگەی پێشکەوتن، جگە از بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەمنی و ئابورییەکان بۆ پشتگیریکردن لە سەقامگیری ناوچەکە و دابینکردنی بەرژەوەندییە متبادڵەکانی هەردوو گەلی دۆست.