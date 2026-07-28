ئەردۆغان و زەیدی دۆسیە ئەمنی و ئابوورییەکان تاوتوێ دەکەن
سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە ئامانجی تاوتوێکردنی دۆسیەکانی وەبەرهێنان، کێشەی ئاو، پڕۆژەی رێگەی گەشەپێدان و هەماهەنگیی ئەمنی لە ناوچەکەدا، بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە تورکیا و لە لایەن سەرۆکی ئەو وڵاتەوە پێشوازیی لێکرا.
سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، لە ئەنقەرەی پایتەختی وڵاتەکە پێشوازیی لە عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد.
هاوکات، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' ئاشکرای کرد: "ئەم سەردانەمان بۆ کۆماری تورکیا بە مەبەستی تاوتوێکردنی دۆسیەکانی وەبەرهێنان، ئاو، پڕۆژەی رێگەی گەشەپێدان، و هەوڵەکانی بەهێزکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدایە. هاوشان لەگەڵ تاوتوێکردنی چەندین دۆسیەی ئابووری و ئەمنی کە یارمەتیدەر دەبن لە بەدیهێنانی بەرژەوەندیی هاوبەش بۆ هەردوو گەلی دۆست."