هێرش کرایە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی لە عێراق

پێش دوو کاتژمێر

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای بەسرە رایگەیاند، بارەگاکانیان کەوتوونەتە بەر هێرشێکی ئاسمانی. ئەمە یەکەم پشتڕاستکردنەوەی فەرمی لایەنی عێراقییە بۆ ئەو هێرشانەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاندبوو، بە بەشداری هێزە ئاسمانییەکانی سعوودیە ئەنجامدراون.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، فەرماندەیی حەشدی شەعبی لە بەیاننامەیەکدا بەرەبەیانی ئەمڕۆ رایگەیاند؛ بارەگاکەیان لە بەسرە کراوەتە ئامانج. بەگوێرەی زانیارییە سەرەتاییەکان، لە ئەنجامی هێرشەکەدا 10 کەس کوژراون و دووی دیکە بریندارن. هەروەها جەختیان کردەوە، لایەنە پەیوەندیدارەکان دەستیان بە لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنی زیانەکان کردووە و رێکاری ئەمنی توند بۆ پاراستنی ناوچەکە گیراوەتە بەر.

سەرچاوەیەکی ئەمنیی عێراق بۆ کوردستان24 رایگەیاند؛ بارەگاکانی حەشدی شەعبی چۆڵکراون.

ئەو سەرچاوە راشیگەیاند؛ ئێستا هەموو بارەگاکان لە ترسی دووبارە بۆردومانکردن چۆڵکراون.

لای خۆیەوە فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و سعوودیە لە 28ـی تەممووزدا هێرشی وردیان کردووەتە سەر چەند شوێنێکی هەڵگرتنی چەک و پێداویستی لۆجستی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران لە چەند ناوچەیەکی رۆژهەڵاتی عێراق.

سێنتکۆم رایگەیاندووە، ئەم هێرشانە وەک وەڵامێک بووە بۆ زیاتر لە 30 هێرشی درۆنی کە لە ماوەی 72 کاتژمێری رابردوودا کراونەتە سەر هێزەکانی ئەمریکا و دامەزراوەکانی وزەی سعوودیە، تێیدا سوپای پاسدارانی ئێران بە ئاڕاستەکردنی ئەو هێرشانە تۆمەتبار دەکرێت.

هەرچەندە لە بەیاننامە فەرمییەکەدا ناوی هەموو پارێزگاکان نەهاتووە، بەڵام سەرچاوە ئەمنییەکان ئاشکرایان کردووە، تەقینەوەکان تەنیا لە بەسرە نەبوون، بەڵکو بارەگاکانی ئەو گرووپانە لە پارێزگاکانی بابل، کەربەلا و نەینەواش کراونەتە ئامانج.

ریاز گرووپە چەکدارەکانی عێراقی تۆمەتبار کرد بەوەی لە رێگەی درۆنەوە هێرشیان کردووەتە سەر کێڵگە نەوتییەکانی سعوودیە. هەروەها تەنیا چەند کاتژمێرێک پێش ئەم بۆردومانانە، سێنتکۆم رایگەیاندبوو، هەوڵێکی ئێرانیان بۆ لێدانی بنکەیەکی سەربازی لە ئوردن، کە هێزەکانی ئەمریکای تێدایە، لە رێگەی مووشەکی بالیستییەوە پووچەڵ کردووەتەوە.