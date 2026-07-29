حووسییەکان سەرکۆنەی هێرشە هاوبەشەکەی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر عێراق دەکەن

پێش کاتژمێرێک

مەکتەبی سیاسیی ئەنساڕوڵڵا (حووسییەکان) سەرکۆنەی هێرشە هاوبەشەکەی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر عێراق دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، مەکتەبی سیاسیی بزووتنەوەی ئەنساڕوڵڵا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، بە توندی سەرکۆنەی دەستدرێژی هاوبەشی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر عێراق دەکەن.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، ئەو هێرشەی کراوەتە سەر عێراق، ناڕەوا، ترسنۆکانە و نایاسایییە، هاوکات پێچەوانەی سەرجەم یاسا و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکانە.

مەکتەبی سیاسیی ئەنسارۆڵڵا جەختیشی لەسەر مافی عێراق، وەکو حکوومەت، سوپا و گەل لە وەڵامدانەوەی ئەو هێرشەدا کردووەتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، ئەمریکا بە هاوبەشی سعوودییە هێرشیان کردە سەر چەندین پێگە و کۆگا و بنکەی سەربازیی حەشدی شەعبی لە ژمارەیەک پارێزگا بۆردومانکرد.

فەرماندەییی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) و وەزارەتی بەرگریی سعوودیە لە بەیاننامەی هاوبەشدا بڵاویکردووەتەوە، هێرشەکان لە وەڵامی زیاتر لە 30 هێرشی درۆنیدا بوون کە لە خاکی عێراقەوە ئاڕاستەی دامەزراوە نەوتییەکانی سعوودیە و بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا کرابوون.

لەلایەکی دیکەوە، دەستەی حەشدی شەعبی جەختیکردووەتەوە، هێرشکردنە سەر بنکە فەرمییەکانیان بەزاندنی سەروەریی خاکی عێراقە و هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ سەر دامەزراوە ئەمنییەکانی وڵات.