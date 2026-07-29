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ئالان حەمە سەعید پێشوازی لە وەزیری پەروەردەی سووریا کرد

کوردستان پەروەردە

بەمەبەستی بەشداریکردن لە چوارەمین کۆڕبەندی پەروەردەیی کوردستان، محەمەد ترکۆ وەزیری پەروەردەی سووریا گەیشتە هەولێری پایتەخت و لەلایەن وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستانەوە پێشوازی لێکرا.

وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە، لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر پێشوازیی لە د. محەمەد عەبدولرەحمان ترکۆ، وەزیری پەروەردەی سووریا و شاندێکی یاوەری کردووە.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی پەروەردەی سووریا، ئەم سەردانە فەرمییەی ترکۆ بە مەبەستی بەشداریکردنە لە کار و چالاکییەکانی "چوارەمین کۆڕبەندی پەروەردەیی کوردستان".

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، بەشداریکردن لەم کۆڕبەندە لە چوارچێوەی بەهێزکردنی هەماهەنگییە پەروەردەییەکان، ئاڵوگۆڕکردنی ئەزموونەکان و تاوتوێکردنی ئاسۆکانی هاوکاریی هاوبەشە، کە خزمەت بە بەرەوپێشبردنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دەکات.

کۆڕبەندی پەروەردەیی کوردستان کە بڕیارە سبەی 30ی تەممووز چوارەمین خولی خۆی دەستپێبکات، پلاتفۆرمێکی گەورەیە بۆ ئاڵوگۆڕی بیروڕا و پاراوەکردنی ئەزموونەکان لە بواری پەروەردەدا، هەروەها دەرفەتێکی گرنگە بۆ ئەو وڵات و هەرێمانەی کە دەخوازن سیستەمی پەروەردەی خۆیان باشتر بکەن.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,