فرانس پرێس: پێنج راوێژکاری ئێرانی لە هێرشەکانی ئەمریکا و سعوودیەدا کوژراون

پێش کاتژمێرێک

ئاژانسی فرانس پرێس رایگەیاند، بەهۆی بۆردوومانێکی هاوبەشی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر مۆڵگەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای دیالە، پێنج راوێژکاری سەربازیی ئێرانی کوژراون و لە بەغدادیش مەراسیمی بەخاکسپاردنی فەرمییان بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵا بۆ بەڕێوەچوو.

چوارشەممە 19ی تەممووزی 2026، دوو سەرچاوەی بەرپرس لە ناو حەشدی شەعبی بە ئاژانسی فرانس پرێسیان راگەیاندووە، پێنج راوێژکاری سەربازیی ئێرانی لە ئەنجامی هێرشە ئاسمانیی هاوبەشەکانی هێزەکانی ئەمریکا و عەرەبستانی سعوودی لە سنووری پارێزگای دیالە لە ناوەڕاستی عێراق کوژراون.

ئاژانسی فرانس پرێس رایانگەیاندووە، لە کاتی بەڕێوەچوونی مەراسیمی فەرمیی بەخاکسپاردنی قوربانییەکان لە لایەن حەشدی شەعبی لە شاری بەغداد، تابوتی تەرمەکانیان بینیوە کە بە ئاڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران پێچراونەتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) و وەزارەتی بەرگریی سعوودیە رایانگەیاندبوو، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیی هەماهەنگکراویان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامداوە. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتووەتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکەی هەردوو وڵات، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.