مقاوەمەی ئیسلامیی عێراق هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوە لە ئەمریکا دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەرەی مقاوەمەی ئیسلامیی عێراق، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئەمریکا و سعوودییەی بۆ سەر عێراق کرد و رایگەیاند: دوای کۆتاییهاتنی رێوڕەسمەکانی چلەی ئیمام حوسێن، وەڵامی هێرشەکان دەدەینەوە.

چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، بەرەی مقاوەمەی ئیسلامیی عێراق، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە، تێیدا هەڵوێستی خۆی لەسەر پەرەسەندنی گرژییە ئەمنییەکانی عێراق و پرسی چەکداماڵینی هێزەکانی مقاوەمە خستەڕوو.

بەرەی مقاوەمەی ئیسلامی لە دەستپێکی راگەیەندراوەکەدا، جەختی لەسەر رەتکردنەوەی هەر جۆرە هێرشێک بۆ سەر خاکی سعوودییە و دامەزراوەکانی کردەوە. لە هەمان کاتدا، هێزەکانی ئەمریکای تۆمەتبار کرد بە ئەنجامدانی "تاوانێکی نوێ" لە رێگەی بە ئامانجکردنی هێزەکانی حەشدی شەعبی و کاروانێکی خزمەتگوزاریی زیارەتکارانی ئیمام حوسێن لە پارێزگای کەربەلا، کە بووەتە هۆی کوژران و برینداربوونی دەیان کەس.

بەرەی مقاوەمە، لە راگەیەنراوەکە هێرشی توندی کردووتەوە سەر سعوودییە و بە "ئامرازێک لەژێر چاودێریی کۆشکی سپی و دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکادا" ناوی بردووە.

بەرەی مقاوەمە ئاماژەی بەوە کردووە، کە ریاز هاوشێوەی رابردوو کە ئاسانکاریی بۆ ناردنی خۆکوژەکان دەکرد، ئێستاش کار دەکات بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکانی واشنتن دژی ئیرادەی گەلی عێراق.

سەبارەت بەو هەواڵانەی کە دەڵێن هێرشەکەی سەر کێڵگە نەوتییەکانی سعوودییە لە ناو خاکی عێراقەوە بووە، بەرەی مقاوەمە دەڵێت: "تەنانەت ئەگەر ئەم بانگەشەیە راستیش بێت، ئایا لۆجیکییە لە بەرامبەر هەوڵێکی ناسەرکەوتوو بۆ لێدانی کێڵگەیەکی نەوتی، بە کوشتن و بریندارکردنی دەیان کەسی بێتاوان لە کەربەلا وەڵام بدرێتەوە؟"

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، باس لە پرسی رادەستکردنی چەک کراوە، بەرەی مقاوەمە پرسیار دەکات و دەڵێت: "ئەگەر لەم قۆناخەدا چەک و مووشەکەکانمان رادەستی حکوومەت بکەین، حکوومەت چ هەڵوێستێکی توند بۆ بەرگریکردن لە سەروەریی عێراق و تۆڵەکردنەوەی خوێنی بێتاوانەکان دەگرێتەبەر، وەک چۆن هێزەکانی مقاوەمە چەندین جار ئەو کارەیان کردووە؟"

بەرەی مقاوەمەی ئیسلامیی عێراق بڕیارەکانی بەم شێوەیەی خوارەوە راگەیاند:

یەکەم: مۆڵەتێکی دیاریکراو دەدرێتە ئەو لایەنە حکوومییانەی کە داوای چەکداماڵینی مقاوەمە دەکەن، کە زۆرترین ماوەکەی تا 7ـی ئابی 2026 دەبێت، بۆ ئەوەی بزانرێت چ هەنگاوێکی کرداری دەنێن.

دووەم: لە پێناو پاراستنی ئاسایشی زیارەتکارانی چلەی ئیمام حوسێن و رێگریکردن لە هەر جۆرە پشێوییەک پێش کۆتاییهاتنی رێوڕەسمەکان؛ وەڵامدانەوەی مقاوەمە بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا حەتمییە و بە گوێرەی پێویستیی مەیدانی، لەوانەیە ئامرازەکانی ئەمریکا لە ناوخۆی سعوودییەش بگرێتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) و وەزارەتی بەرگریی سعوودیە، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیی هەماهەنگکراویان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامدا. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی هەردوو وڵات، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.