سەباح نوعمان: بەڵگەمان دەوێت کە هێرش لە عێراقەوە کرابێتە سەر سعوودییە

"پلان دادەڕێژین بۆ پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق"

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گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، جەختی کردەوە کە تا ئێستا هیچ لایەنێک هیچ بەڵگەیەکی پێشکەش نەکردووە کە نیشانی بدات هێرش لە خاکی عێراقەوە کرابێتە سەر سعوودییە.

چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی تەلەفزیۆنیی "العراقية الإخبارية" رایگەیاند: هێرشە هاوبەشەکەی سعوودییە و ئەمریکا، بووەتە هۆی دروستکردنی ئاستەنگ و بەربەست لەبەردەم هەوڵەکانی لێکۆڵینەوە لەو بابەتانەدا کە پێشتر سەبارەت بە هێرشکردنە سەر وڵاتی سعوودییە ورووژێنرابوون.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، ئاماژەی بەوە کرد، ئەوان داوای پێشکەشکردنی بەڵگە و نیشانەی روون دەکەن سەبارەت بە دەستپێکردنی هێرشەکان لە ناو خاکی عێراقەوە بۆ سعوودییە. هاوکات دووپاتی کردەوە، تا ئێستا هیچ لایەنێک هیچ بەڵگەیەکی لەم بارەیەوە پێشکەش نەکردووە.

لە بەشێکی تری لێدوانەکەیدا، گوتەبێژەکە روونی کردەوە، ئێستا سەرکردایەتییە ئەمنییەکانی عێراق سەرقاڵی داڕشتن و ئامادەکردنی پلانێکی گشتگیرن بە مەبەستی رێگریکردن لە هێرشەکان و پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، جەختی لەوەش کردەوە کە حکوومەتی فیدراڵ رێگە بە هیچ ڕەفتارێکی تاکەکەسی نادات و، بە هەمان شێوەش رێگە بە هیچ جۆرە پێشێلکارییەک لە دەرەوەی سنوورەکانی عێراقەوە نادات.

سەباح نوعمان دووپاتی کردەوە، هێزە ئەمنییە فەرمییەکانی وڵات یەکەم و کۆتا لایەنی بەرپرسن لە دۆسیەی ئەمنی و، بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە بوونی چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی یاسایی و فەرمیی دەوڵەتدا نادەن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی ئەمریکا و سعوودییە، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامدا. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی هەردوو وڵات، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.