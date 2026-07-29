ئومێد خۆشناو: 61 هەزار زیارەتکاری ئێرانی گەیشتوونەتە هەولێر

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پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، بە فەرمانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، تەواوی دامودەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئامادەباشیدان بۆ پێشوازیکردن و خزمەتکردنی زیارەتکارانی ئێرانی، ئاماژەی بەوەش کرد تا ئێستا 61 هەزار زیارەتکار گەیشتوونەتە سنووری پارێزگاکە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 29ـی تەممووزی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا رایگەیاند "ئەمە پێنجەمین ساڵە زیارەتکارانی ئێرانی لە رێگەی هەرێمی کوردستانەوە سەردانی مەزارگە ئایینییەکانی عێراق دەکەن، هەر لە سەرەتاوە و لەسەر داوای کۆماری ئیسلامیی ئێران، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەواوی لایەنە پەیوەندیدارەکانی ڕاسپاردووە بۆ ئەوەی باشترین خزمەتگوزاری و ئاسانکاری پێشکەش بە زیارەتکاران بکەن."

پارێزگاری هەولێر باسی لەوە کرد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین کۆبوونەوەی تایبەتی ئەنجامداوە و لێژنەیەکی باڵای بۆ ئەم مەبەستە پێکهێناوە. هەروەها گوتی "تیمەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە مەیدانن و خزمەتگوزاریی پێویست پێشکەش دەکەن، هەموو ئاسانکارییەک کراوە تاوەکو زیارەتکاران لە کاتی گەیشتنیان بۆ هەولێر تاوەکو چوونە دەرەوەیان بەرەو شارەکانی دیکەی عێراق، هیچ گرفتێکیان بۆ دروست نەبێت."

سەبارەت بە ژمارەی زیارەتکاران، ئومێد خۆشناو ئاشکرای کرد "تاوەکو ئێستا 61 هەزار زیارەتکاری ئێرانی هاتوونەتە هەرێمی کوردستان؛ بەشێکیان لە شوێنەکانی حەوانەوە لە هەولێر ماونەتەوە و بەشێکی دیکەشیان بەرەو ناوەڕاست و باشووری عێراق بەڕێکەوتوون."

پارێزگاری هەولێر ئەوەشی خستە ڕوو، کە پرۆسەی هاتنی زیارەتکاران تاوەکو ڕۆژی 3ی ئاب بەردەوام دەبێت، هەروەها بڕیار وایە لە ڕۆژی 7ی ئابەوە پرۆسەی گەڕانەوەی زیارەتکاران لە عێراقەوە بەرەو ئێران دەستپێبکاتەوە.