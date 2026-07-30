بە بڕیاری سەرۆکوەزیران مووچەی خانەنشینی کرێکارانی کەرتی تایبەت زیادکرا

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ئەمرۆ پێنجشەممە، 30ـی تەممووزی 2026، کوێستان محەمەد، وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بە بڕیاری سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی مووچەی خانەنشینی کرێکارانی کەرتی تایبەت کرایە 500 هەزار دینار.

ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیارێکی فەرمی دەرکرد بۆ دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینی بۆ کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500 هەزار دینار، بە ئامانجی یەکسانکردنی لەگەڵ کەمترین مووچەی خانەنشینیی کەرتی گشتی.

بەپێی بڕیاری ژمارە (297)ی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کە لە 24ـی حوزەیرانی 2026 بە واژۆی مەسرور بارزانی، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران دەرچووە و ئاماژە بە کۆبوونەوەی ژمارە (171)ی ئەنجوومەنی وەزیران دەکات، بە کۆی دەنگ چەند بڕیارێک لەبارەی مووچەی خانەنشینیی کرێکاران پەسەند کراون.

-پەسەندکردنی پێشنیاری وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بۆ دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینیی کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی (500,000) پێنج سەد هەزار دینار.

-راسپاردنی هەردوو وەزارەتی (کار و کاروباری کۆمەڵایەتی) و (دارایی و ئابووری) بۆ دەرکردنی رێنمایی پێویست بە مەبەستی ئاسانکاری لە جێبەجێکردنی بڕیارەکەدا.

-بڕیارەکە لەلایەن وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە جێبەجێ دەکرێت و لە رۆژنامەی فەرمیی (وەقایعی کوردستان) بڵاودەکرێتەوە.

ئەم بڕیارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتبەست بە یاسای ئەنجوومەنی وەزیران (ژمارە 3ی ساڵی 1992ی هەموارکراو)، و بۆ جێبەجێکردنی یاسای خانەنشینیی یەکگرتوو (ژمارە 9ی ساڵی 2014) دەرچووە و تێیدا کەمترین مووچەی خانەنشینی کەرتی گشتی بە 500 هەزار دینار دەستنیشان کرابوو، لەگەڵ پشتبەستن بە یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیی کرێکاران (ژمارە 39ی ساڵی 1971ی هەموارکراو) لە هەرێمی کوردستان.