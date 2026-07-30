عێراق لە شەش مانگدا زیاتر لە 18 ملیار دۆلار داهاتی نەوتی هەبووە

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داتاکانی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) دەریدەخەن، داهاتی نەوتی وڵات لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2026ـدا دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و گەیشتووەتە 18.679 ملیار دۆلار، ئەمەش لە بەرامبەر هەناردەکردنی 268،092،198 بەرمیل نەوتی خاو.

پێنجشەممە 30ـی تەممووزی 2026، ئامارەکانی "سۆمۆ" ئاماژە بەوە دەکەن، هەناردەی نەوتی عێراق لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2025ـدا گەیشتبووە 606،582،373 بەرمیل، ئەمەش واتە بڕی هەناردەی ساڵی رابردوو زیاتر لە دوو هێندەی هەناردەی هەمان ماوەی ساڵی 2026 بووە، هەر بەپێی داتاکان، تەنها داهاتی چوار مانگی ساڵی 2025 گەیشتووەتە 27.514 ملیار دۆلار، کە ئەم بڕە زۆر زیاترە لە کۆی داهاتی شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ.

ئەم دابەزینە توندەی بڕی هەناردە و داهاتە داراییەکان لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2026ـدا، هاوکاتە لەگەڵ ئەو ئاڵۆزییە ناوچەییانەی کە کاریگەرییان کردووەتە سەر رێڕەوەکانی دابینکردنی وزە و کەشتیوانی لە ناوچەکەدا.

لای خۆیەوە، وەزارەتی نەوتی عێراق رۆژی سێشەممەی رابردوو رایگەیاند، هەناردەی نەوت لە مانگەکانی ئایار و حوزەیرانی رابردوودا 32 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە و داهاتەکەشی زیاتر لە 2.3 ملیار دۆلار بووە.

لەوبارەیەوە، شارەزایەکی بواری نەوت دەڵێت: "ناڕێکی لە پرۆسەی هەناردەکردن و نەبوونی سەقامگیری لە بڕی هەناردەدا، رەنگدانەوەی هەبووە لەسەر شێوازی دەرچوونی ئامارە رەسمییەکان." ئاماژەی بەوەش کرد کە نەبوونی شەفافیەت و بڵاونەکردنەوەی بەردەوامی داتاکان، هەڵسەنگاندنی وردی کەرتی نەوت و داهاتەکان قورس دەکات.

وەزارەتی نەوتی عێراق لە دوای راپۆرتی مانگی نیسانی رابردووەوە، بڵاوکردنەوەی مانگانەی ئامارەکانی هەناردە و داهاتی راگرتبوو، ئەمەش دوای ئەوەی ناوچەکە کەوتە ناو زنجیرەیەک گرژیی سەربازی کە کاریگەرییان لەسەر بازاڕی نەوت دروست کرد.