هاتوچۆی عێراق هاوشێوەی هەرێمی کوردستان سیستمی ژیریی دەستکرد کارا دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی هاتووچۆی عێراق هەنگاوەکانی بەرەو ئەلیکترۆنیکردنی مامەڵەکان دەستپێکردووە و هاوشێوەی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە، سوود لە تەکنەلۆژیای ژیریی دەستکرد وەردەگرێت بۆ راییکردنی کاروباری شۆفێران و کەمکردنەوەی رۆتین.

عەقید حەیدەر شاکر، بەرپرسی راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی عێراق بە کوردستان24ی راگەیاند، بەمزووانە سیستمێکی نوێی ئەلیکترۆنی کارا دەکەن کە پشت بە تەکنەلۆژیای ژیریی دەستکرد دەبەستێت. ئاماژەی بەوەش کرد، هاووڵاتییان و شۆفێران دەتوانن لە رێگەی مۆبایل و بەکارهێنانی تەکنەلۆژیاوە مامەڵەکانی مۆڵەتی شۆفێری، نوێکردنەوەی ساڵانە و گواستنەوەی خاوەندارێتی ئۆتۆمبێل جێبەجێ بکەن.

بەرپرسەکەی هاتووچۆی عێراق روونیکردەوە، لە سیستمی کۆندا هاووڵاتییان ناچار بوون بۆ تەواوکردنی مامەڵەیەک سەردانی 12 هۆبە و پەنجەرەی جیاواز بکەن، بەڵام ئێستا سیستمەکە بۆ "تاک پەنجەرە" گۆڕاوە و تەنیا بۆ وەرگرتنەوەی کارتی مۆڵەت و ساڵانە پێویست بە سەردانیکردنی فەرمانگەکان دەکات.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، لە عێراقدا نزیکەی 8 ملیۆن ئۆتۆمبێل هەن کە 80%ـیان لە جۆری تایبەتن، هەروەها ساڵانە زیاتر لە 300 هەزار ئۆتۆمبێلی نوێ هاوردەی وڵات دەکرێن. زۆرترین رێژەی ئۆتۆمبێلەکانیش لە بەغدای پایتەختە کە ژمارەیان دەگاتە نزیکەی 3 ملیۆن ئۆتۆمبێل.