لە 20 بەنزینخانەی پارێزگای هەولێر بەنزینی 750 دیناری بە کارتی ئەلیکترۆنی دابەش دەکرێت

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بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر رایگەیاند، پڕۆسەی دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناریی پاڵپشتیکراوی حکومی لە رێگەی کارتی ئەلیکترۆنییەوە بۆ 20 بەنزینخانەی سەر بە سنووری پارێزگاکە فراوان کراوە، هاوکات شۆفێرانی ئاگادار کردەوە کە ناتوانن رۆژانە و بەردەوام بەو کارتە بەنزین وەربگرن.

هەینی 31ـی تەممووزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە پێناو رێکخستنی کەرتی سووتەمەنی و کەمکردنەوەی جەنجاڵی، پڕۆسەی دابەشکردنی بەنزینی حکومی 750 دیناری بە شێوازی کارتی ئەلیکترۆنی لە 20 بەنزینخانەی جیاوازی سەر بە ناوچە جیاجیاکانی پارێزگای هەولێر دەستپێدەکات.

هاوکات، بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر رێنماییەکی توندی بۆ شۆفێران دەرکرد و تێیدا روونیکردەوە: ئەو شۆفێرانەی کە لە رێگەی کارتی ئەلیکترۆنییەوە بەنزینیان وەرگرتووە، بۆ رۆژی دواتر ناتوانن دووبارە بەنزینیان پێبدرێتەوە.

ئەم سنووردارکردنەش تا ئەو کاتە بەردەوام دەبێت کە بەڕێوەبەرایەتییەکە بە فەرمی و بەپێی خشتەی نوێ، شۆفێران بۆ وەرگرتنی جاری دووەمی بەشە سووتەمەنییەکەیان ئاگادار دەکاتەوە.