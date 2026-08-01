وەزارەتی بەرگریی رووسیا: 32 شارۆچکەی ئۆکرانیامان کۆنترۆڵکرد

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی رووسیا رایگەیاند، لە مانگی رابردوودا لە درێژەی هێرش و ئۆپەراسیۆنەکاندا توانیویانە 32 شارۆچکەی دیکەی ئۆکرانیا کۆنترۆڵ بکەن و زیاتر لە 21 هەزار دۆنی بۆمبڕێژکراویش لە ئاسمانی ناوچە جیاجیاکانی رووسیا تێکبشکێنن.

ئاژانسی سپۆتنیکی رووسی، بەرە بەیانی ئەمڕۆ شەممە 1ـی ئابی 2026، راگەیەندراوێکی وەزارەتی بەرگریی وڵاتەکەی بڵاوکردووەتەوە، تیایدا هاتووە لە 1 تا 31ـی تەممووز، توانیویانە 12 شارۆچکە لە سنووری خارکێڤ، 11 شارۆچکەی دیکە لە دۆنێتسک، چوار شارۆچکەش لە هەرێمی سوومی، سێ شارۆچکەی دیکەش لە هەرێمی دێنیبرۆپیرۆڤێسک و دوو شارۆچکەش لە هەرێمی زاپۆریژیا لە خاکی ئۆکرانیادا کۆنترۆڵ بکەن.

هەروەها ئاماژەیداوە، لەنێوان شارۆچکە کۆنترۆڵکراوەکاندا، دووانیان لە گرنگترین و ستراتیجین ئەو شوێنانەن کە لە مانگی رابردوودا سوپای رووسیا چوونەتە نێویان، هەردوو شارۆچەکەکە لە سنووری شاری کۆستانتینیڤێکا دەکەونە ناوەندی هەرێمی دۆنێتسک.

پێشتر لە سەرەتای مانگی رابردوودا، ڤلادیمێر پووتین سەرۆکی رووسیا رایگەیاندبوو، سوپای وڵاتەکەی ئامادەکارییەکانیان چڕکردووەتەوە بۆ ئەوەی ستراتیجیترین شارەکانی هەرێمی دۆنباس لە رۆژهەڵاتی ئۆکرانیا، کۆنترۆڵ بکەن، دوای ئەم پەیامە، سوپای رووسیا هێرشەکانیان لە زۆربەی بەرەکانی جەنگدا چڕ کردەوە.

هەر لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی بەرگریی رووسیا هاتووە، لە 31 رۆژی مانگی تەممووزی رابردوودا، سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانی توانیویانە زیاتر لە 21 هەزار درۆنی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی ناوچە جیاجیاکانی رووسیادا بتەقێننەوە، کە لەلایەن هێزەکانی ئۆکرانیاوە هەڵدرابوون.

بە گوێرەی ئەو ئامارانەی بەرگریی رووسیا ئاشکرای کردووە، زۆرترین هێرشی درۆنی لە رۆژانی 24 و 25ـی تەممووز بووە، کە 937 بە 1060 درۆن ئاراستەی شارەکانی رووسیا کرابوون.

جەنگیی رووسیا و ئۆکرانیا ململانێیەکی سەربازیی بەرفراوانە، کە لە 24ـی شوباتی 2022ـەوە بە لەشکرکێشی رووسیا دەستپێکرد. جەنگەکە بووەتە هۆی قەیرانی گەورەی مرۆیی، ئاوارەبوونی ملیۆنان کەس، هاوکات کاریگەرییەکی زۆریشی کردووەتە سەر ئاسایشی وزە و ئابووریی جیهانی.

هۆکارەکانی جەنگەکە:

هەوڵەکانی ئۆکرانیا بۆ نزیکبوونەوە لە رۆژئاوا و بوونە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانیی ناتۆ؛ بەڵام رووسیا فراوانبوونی ناتۆ و نزیکبوونەوە لە سنوورەکانی بە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نیشتمانیی خۆی دەبینێت، هەر ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا.

مێژوویی ململانێکان:

سەرەتای هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا بۆ ئاداری 2014ـە دەگەڕێتەوە، کە سوپای رووسیا نیمچەدوورگەی کریمیای لە باشووری ئۆکرانیا کۆنترۆڵکرد و بە خاکی رووسیای فیدراڵی لکاندەوە. ئەمەش لە دوای شۆڕشی ئۆکرانیا لەو ساڵەدا هات، کە بووە هۆی رووخانی حکوومەتە نزیکەکەی مۆسکۆ و سەرهەڵدانی ناکۆکی و ململانێیەکی توند و گەورەی لەنێوان رووسیا و وڵاتانی رۆژئاوایی.

ئاماری قوربانیانی جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا:

هەرچەندە تا ئێستا ئامارێکی فەرمی و پشتڕاستکراوە لە بارەی کۆی قوربانییەکانی ئەم جەنگ نییە، بەڵام هەندێک ناوەندی لێکۆڵینەوە ئاشکرایان کردووە، کە ناسنامەی زیاتر لە 236,000 سەربازی کوژراوی رووسی پشتڕاستکراوەتەوە، بەڵام سوپای ئۆکرانیا بانگەشەی ئەوە دەکات کە سوپای رووسیا زیاتر لە یەک ملیۆن و 400 هەزار کوژراو و برینداری هەیە.

هەروەها مەزندە دەکرێت تا ئێستا نزیکەی یەک ملیۆن و 200 هەزار سەرباز و شەڕکەری ئۆکرانیا لەم جەنگەدا کوژرا بن، بەڵام بەگوێرەی ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لە سەرەتای جەنگەوە تا ناوەڕاستی ئەمساڵ زیاتر لە 65 هەزار حاڵەت لە کوژران و برینداربوونی خەڵکی مەندەنی ئۆکرانی تۆمار کرا بێت.