پلەکانی گەرما لە پێنج پارێزگای عێراق دەگاتە نیوەی کوڵان

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسیی عێراق ئەمڕۆ شەممە، 1ـی ئابی 2026، لە پێنج پارێزگای عێراق پلەکانی گەرما دەگاتە 50 پلەی سیلیزی، واتە نیوەی کوڵان، پارێزگاکانیش بریتین لە 'واسیت، موسەننا، زیقار، بەسرە و میسان'.

دیلان بارزان پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، سەرەڕای ئەوەی پلەی گەرمای بەغدا ئەمڕۆ 49 پلەی سیلیزیە، لەهەمان کاتدا دۆخی کارەباش لەو شارە باش نییە و گەرمایەکی تاقەت پڕوکێنی هەیە، دەشڵێت، لە بەغدا لە 24 کاتژمێردا 4 تا 5 کاتژمێر کارەبای نیشتمانی بە هاووڵاتیان دەدرێت.

ئاماژەی بەوەشدا، بەگوێرەی پێشبینیی کەشناسیی شەپۆلە گەرماکە لە ئەمڕۆوە دەست پێدەکات و چەند رۆژێک بەردەوامی دەبێت، رێنماییش بە هاووڵاتیان دراوە ئەگەر کاریان نەبێت لە ماڵەوە بمێننەوە، ئەگەر هاتنە دەرەوەش چەتر بەکار بێنن.

جگە لەوەی کەشوهەوا گەرمە ئێستا رێوڕەسمی چلەی ئیمام حوسێنیش بەرێوە دەچێت، کە لە پارێزگای بەغدا و پارێزگاکانی دیکەی عێراق بەشێک لە هاووڵاتیان بە پێ دەچنە کەربەلا.

هەروەها بە گوێرەی پێشبینی کەشناسیی عێراق، پلەکانی گەرما لە پارێزگاکانی بەغدا، کەرکووک، بابل، سەڵاحەدین، واست، کەربەلا و دیوانییە: 49 پلەی سیلیزی دەبێت.

دەستەی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی عێراق، ئەمڕۆ شەممە، پێشبینی کەشوهەوای چەند رۆژی داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما تاوەکو ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو بەردەوام دەبێت.

ئاماژەی بەوەداوە، لە پارێزگاکانی 'سەلاحەددین، بەغدا، کەربەلا، بابل، دیوانییە و نەجەف' پلەکانی گەرما دەگاتە 49 پلەی سیلیزی.