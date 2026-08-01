سعوودیە، کوەیت و تورکیا داوای هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکە دەکەن

پێش کاتژمێرێک

فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودیە، لە دوو پەیوەندیی جیادا لەگەڵ جەراح جابر ئەحمەد سەباح، وەزیری دەرەوەی کوەیت و هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، پرسی هێورکردنەوەی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و پاراستنی ئازادیی دەریاوانییان تاوتوێ کرد.

شەممە 1ـی ئابی 2026، ئاژانسی هەواڵی سعوودیە (واس) بڵاوی کردەوە، لە گفتوگۆی نێوانییاندا لەگەڵ لایەنی کوەیتی، تیشک خراوەتە سەر پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و گرنگیی بەردەوامبوونی راوێژ و هەماهەنگییەکان، ئاماژەی بەوەشکردووە هەردوولا جەختیان لە پشتگیریکردنی هەوڵە دیپلۆماسییەکان کردەوە بە جۆرێک کە خزمەت بە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە بکات.

هەروەها وەزیری دەرەوەی سعوودیە لەگەڵ هاوتا تورکەکەی، دواین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەهێزکردن و پشتگیریکردنی هەموو هەوڵە دیپلۆماسییەکان کردەوە بە ئامانجی رێگریکردن لە پەرەسەندنی زیاتری گرژییەکان و کۆنترۆڵکردنی قەیرانەکانی ناوچەکە.

ئەم گفتوگۆیانە دوای ئەوە دێن، گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، تا دێت زیاتر پەرەدەسێنێت، هاوکات هێرشەکانیان بۆ سەر یەکتر جارێکی دیکە چڕ کردووەتەوە، لەو نێوەندەشدا وڵاتانی کەنداو بەشێکن لەو ئامانجانەی ئێران وەکو وەڵامێک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا بە ئامانجیان دەگرێت.