شارەوانیی هەولێر: هەفتەی داهاتوو قۆناخی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی دەستپێدەکات

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سەرۆکی شارەوانیی هەولێر رایگەیاند، بە تەرخانکردنی بودجەی 690 ملیۆن دینار پڕۆژەی قیڕتاوکردنی شەقامەکانی گەڕەکی فەرمانبەرانی هەولێر دەستپێدەکات، هاوکات دڵنیایی دایە هاووڵاتییان کە هەفتەی داهاتوو بە فەرمی قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دەستپێدەکات.

شەممە 1ـی ئابی 2026، کارزان هادی، سەرۆکی شارەوانیی هەولێر لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، لە چوارچێوەی پڕۆژە خزمەتگوزاری و ئاوەدانکردنەوەکانی پایتەختدا، دەست دەکرێت بە قیڕتاوکردنی چەند شەقامێک لە گەڕەکی فەرمانبەرانی شاری هەولێر.

سەرۆکی شارەوانی روونیکردەوە، پڕۆژەکە بە تەرخانکردنی بڕی 690 ملیۆن دینار لەسەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگا یان داهاتی فەرمیی شارەوانی جێبەجێ دەکرێت، کە تێیدا چەند شەقامێک بە درێژایی 3.250 مەتر و بە رووبەری نزیکەی 19 هەزار مەتری چوارگۆشە قیڕتاو دەکرێن و ئێستا کارەکانی خۆڵکاری و کۆنکرێتکردنی بە سەرکەوتوویی دەستیپێکردووە

سەبارەت بە پڕۆسەی چاوەڕوانکراوی دابەشکردنی زەوی، سەرۆکی شارەوانیی هەولێر جەختی کردەوە، "هەفتەی داهاتوو قۆناخی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا بە فەرمی دەستپێدەکات."

ئاشکرای کرد، تیمە ئەندازیارییەکان لەم هەفتەیەدا خەریکی کارکردن و چارەسەرکردنی کۆمەڵێک کێشەی تەکنیکی و نەخشەسازین لە سەر زەوییەکاندا، تاوەکو لە دەستپێکی هەفتەی داهاتووەوە بتوانن قۆناخی هەشتەمی پڕۆسەکە بە فەرمی رابگەیەنن.