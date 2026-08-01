زەیدی: رێگری لە بەکارهێنانی خاکی عێراق دژ بە وڵاتانی دراوسێ دەکەین

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فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، سەرۆکایەتیی کۆبوونەوەیەکی بە پەلەی کرد بە مەبەستی تاوتوێکردنی پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و، تێیدا جەختی لە رێگریکردنی توند لە هەر جۆرە پێشێلکاری یان هەڕەشەیەک کردەوە کە لە خاکی عێراقەوە ئاڕاستەی وڵاتانی هاوسێ بکرێت.

شەممە، 1ـی ئابی 2026، عەلی فالح زەیدی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، سەرۆکایەتیی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی و بە پەلەی کرد بە مەبەستی تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی زەیدی، لە کۆبوونەوەکەدا فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، جەختی لەسەر رێگریکردنی توند لە هەر جۆرە پێشێلکاری یان هەڕەشەیەک کردەوە کە لە خاکی عێراقەوە ئاراستەی وڵاتانی دراوسێ بکرێت.

هاوکات فەرماندەی گشتی رێنمایی دا، بە پێکهێنانی لیژنەیەکی ئەمنیی هاوبەش بۆ بەرەنگاربوونەوەی پێشێلکارییە ئەمنییەکانی و داڕشتنی میکانیزمی رێگریی کارا، بە جۆرێک کە رێگریی بکات لە دووبارەبوونەوەی هەر جۆرە پێشێلکارییەکی ئەمنیی ئەگەری یان هاوشێوە لە داهاتوودا.

زەیدی فەرمانی بە دەزگا ئەمنییەکان کردووە، کە یاسا جێبەجێ بکەن، سەقامگیری و ئاسایش بەهێز بکەن و بەرپرسیارێتی خۆیان لە پاراستنی سەروەریی عێراق و بنەماکانی دراوسێیەتی باش بگرنە ئەستۆ.

لە راگەیەنراوەکەدا ئەوەش هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لەسەر ئامادەیی تەواوی هێزە چەکدارەکان کراوەتەوە بۆ پووچەڵکردنەوەی هەر هەوڵێک کە ئاسایش و سەقامگیریی وڵاتانی دراوسێ لە چوارچێوەی دەوروبەری ناوچەیی عێراقدا بکاتە ئامانج.

لە کۆبوونەوەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە، هێزە چەکدارەکان پابەندبوونی هەمیشەیی و بێمەرجی خۆیان دووپات دەکەنەوە بەوەی کە بە هیچ شێوەیەک رێگە نادەن خاکی عێراق بکرێتە بنکە یان رێڕەوێک بۆ ئەنجامدانی هێرش و دەستدرێژی دژی وڵاتانی دراوسێ.