ئیکۆ عێراق: 81%ـی خەرجییەکانی دەوڵەت بۆ مووچە و چاودێریی کۆمەڵایەتی تەرخان دەکرێت

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روانگەی ئیکۆ عێراق رایگەیاند، مووچەی فەرمانبەران، خانەنشینان و دەرماڵەی چاودێریی کۆمەڵایەتی بە تەنیا 81%ـی کۆی بودجەی گشتیی وڵات پێکدەهێنن، لە بەرامبەردا بودجەی وەبەرهێنان تەنیا 6%ـی بودجەکەیە.

یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، روانگەی ئیکۆ عێراق، لە بەیاننامەیەکدا روونی کردەوە بودجەی کارپێکردن، کە مووچە و چاککردنەوەی دارایی و بەخشینەکان دەگرێتەوە، نزیکەی 94%ی کۆی خەرجییەکانی دەوڵەت پێکدەهێنێت، ئاماژەی بەوەش دا مووچە و کرێ و مووچەی خانەنشینان و تەرخانکراوەکانی چاودێریی کۆمەڵایەتی 81%ـی کۆی گشتیی بودجەیان بۆ دەڕوات.

هەروەها راپۆرتەکە دەڵێت: "ئەم ژمارانە بەردەوامیی هەژموونی مووچە بەسەر پێکهاتەی خەرجییە گشتییەکاندا نیشان دەدەن"، هاوکات ئاماژەی بەوەش کردووە، پشکی هەرێمی کوردستان 11.58%ی کۆی بودجەی گشتییە.

سەبارەت بە بودجەی وەبەرهێنان کە تەنیا 6%ی خەرجییەکانە، روانگەەکە رایگەیاندووە، بەسەر کەرتەکانی بیناسازی، پیشەسازی، پەروەردە، کشتوکاڵ و کەرتە وەبەرهێنەرەکانی دیکەدا دابەش دەبێت، لەم نێوەندەشدا کەرتی کشتوکاڵ کەمترین پشکی وەبەرهێنانی بەرکەوتووە، کە لە 0.02%ی کۆی خەرجییەکانی وەبەرهێنان تێپەڕ ناکات.

روانگەی ئیکۆ عێراق جەختی کردەوە، بەردەوامبوونی بەرزبوونەوەی رێژەی خەرجیی کارپێکردن لەسەر حسابی خەرجیی وەبەرهێنان، دەبێتە رێگر لەبەردەم توانای ئابووری بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژە گەشەپێدەرەکان و هەلی گەشەسەندنی بەردەوام لە کەرتە بەرهەمهێنەرەکاندا لاواز دەکات.