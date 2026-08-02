سووریا و ئوردن هۆشداریی دەدەنە عێراق

پێش دوو کاتژمێر

هەریەک لە سووریا و ئوردن بە فەرمی حکوومەتی عێراقیان لە مەترسیی جووڵەی میلیشیا لایەنگرەکانی ئێران لەسەر سنوورەکانیان ئاگادار کردەوە و هۆشدارییان دا، هەر هێرشێک لە خاکی عێراقەوە بکرێتە سەریان، بە وەڵامدانەوەی سەربازی بەرپەرچی دەدەنەوە.

سەرچاوە ئاگادارەکان رایانگەیاندووە، لایەنی سووری بە شێوەیەکی راستەوخۆ پەیوەندییان بە بەرپرسانی عێراقەوە کردووە و تێیدا ئاماژەیان بەوە کردووە، جووڵەی میلیشیاکانیان لە نزیک سنووری نێوان هەردوو وڵات بەدی کردووە. دیمەشق هۆشداری داوە "هەر هێرشێک لە خاکی عێراقەوە دەست پێبکات، بە وەڵامدانەوەی توند رووبەڕوو دەبێتەوە" و داوای لە بەغدا کردووە رێوشوێنی پێویست بگرێتەبەر بۆ رێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق دژی ئاسایشی سووریا.

لەلایەکی دیکەوە، سەرچاوەیەکی فەرمی ئوردنی راگەیاندووە، عەممان بەغدای ئاگادار کردووەتەوە، زانیارییان لەبەردەستە سەبارەت بە بوونی پیلانی میلیشیا لایەنگرەکانی ئێران بۆ بەئامانجگرتنی خاکی ئوردن. ئوردن بە راشکاوی بە لایەنی عێراقی راگەیاندووە، لە ئەگەری هەر هێرشێکدا، بە سەربازی وەڵامی ئەو گرووپانە دەدەنەوە و چاوەڕوانن دەسەڵاتدارانی عێراق رێگری لەو هەڕەشانە بکەن.

رۆژی پێنجشەممە، 16ـی تەمووزی 2026، وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند؛ هەوڵی بەقاچاخبردنی بارێکی چەک و مووشەکی لە سەر سنووری سووریا و عێراق پوچەڵکردەوە، ئاماژەی بەوەشداوە، لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا دەرکەوتووە، ویستوویانە بارەکە لەرێگەی خاکی سووریاوە بگوازنەوە بۆ حزبوڵڵا.

وەزارەتی ناوخۆ شوێنی دەستبەسەرداگرتنی بارە چەکەکە و ژمارەی ئەو کەسانەی تێوەگلاون نەخستەڕوو، هەروەها هیچ لێدوانێکیش لەلایەن عێراق و حزبوڵڵاوە سەبارەت بەو رووداوە رانەگەیاندراوە.