مەسرور بارزانی پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتیانی ئێزیدی دەکات
مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتییانی ئێزدی دەکات و دەڵێت: وەک هەمیشە پشتیوانی ماف و داخوازییەکانتان دەکەم.
ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، بەبۆنەی جەژنی چلەی هاوین، سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە خوشک و برایانی ئێزیدی لە کوردستان و جیهان کرد و هیواخوازە رۆژانی ئەم جەژنەیان بە خێر و خۆشی و هێمنی بەسەربەرن.
هەر لە پەیامەکەدا، سەرۆکوەزیران، هیوای داهاتووێکی باشتر بۆ هاووڵاتییانی ئێزی دەخوازێت و جەخت دەکاتەوە، کە وەک هەمیشە پشتیوانی لە ماف و داخوازییەکانیان دەکات.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
پەیاما سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ ب ھەلکەفتا جەژنا چلێ ھاڤینێ
ب هەلکەفتا هاتنا جەژنا چلێ هاڤینێ، پیرۆزباهیەکا گەرم ل تەڤایا خوشك و برایێن ئێزیدی یێن كوردستانێ و جیهانێ دکەم.ھیڤیدارم ب خێر و خۆشی و تەناهیێ ڕۆژێن جەژنێ ببورینن.
هیڤیا پاشەڕۆژەکا باشتر بۆ خوشک و برایێن ئێزدی دخوازم و وەک هەر گاڤ پشتەڤانێ ماف و داخوازییێن وانم .
جەژنا چلێ ھاڤینێ پیرۆز بیت و هەر دخۆشیێدا بن .
مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکومەتا ھەرێما کوردستانێ
02 ئاب 2026