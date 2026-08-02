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مەسرور بارزانی پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتیانی ئێزیدی دەکات

کوردستان جەژنی چلەی هاوین سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی

مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتییانی ئێزدی دەکات و دەڵێت: وەک هەمیشە پشتیوانی ماف و داخوازییەکانتان دەکەم.

 ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، بەبۆنەی جەژنی چلەی هاوین، سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە خوشک و برایانی ئێزیدی لە کوردستان و جیهان کرد و هیواخوازە رۆژانی ئەم جەژنەیان بە خێر و خۆشی و هێمنی بەسەربەرن.

هەر لە پەیامەکەدا، سەرۆکوەزیران، هیوای داهاتووێکی باشتر بۆ هاووڵاتییانی ئێزی دەخوازێت و جەخت دەکاتەوە، کە وەک هەمیشە پشتیوانی لە ماف و داخوازییەکانیان دەکات.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پەیاما سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ ب ھەلکەفتا جەژنا چلێ ھاڤینێ

ب هەلکەفتا هاتنا جەژنا چلێ هاڤینێ، پیرۆزباهیەکا گەرم ل تەڤایا خوشك و برایێن ئێزیدی یێن كوردستانێ و جیهانێ دکەم.ھیڤیدارم ب خێر و خۆشی و تەناهیێ ڕۆژێن جەژنێ ببورینن.

هیڤیا پاشەڕۆژەکا باشتر بۆ خوشک و برایێن ئێزدی دخوازم و وەک هەر گاڤ پشتەڤانێ ماف و داخوازییێن وانم .

جەژنا چلێ ھاڤینێ پیرۆز بیت و هەر دخۆشیێدا بن .

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا ھەرێما کوردستانێ

02 ئاب 2026

 
 
 
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