مەسرور بارزانی پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتیانی ئێزیدی دەکات

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مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە هاووڵاتییانی ئێزدی دەکات و دەڵێت: وەک هەمیشە پشتیوانی ماف و داخوازییەکانتان دەکەم.

ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، بەبۆنەی جەژنی چلەی هاوین، سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە خوشک و برایانی ئێزیدی لە کوردستان و جیهان کرد و هیواخوازە رۆژانی ئەم جەژنەیان بە خێر و خۆشی و هێمنی بەسەربەرن.

هەر لە پەیامەکەدا، سەرۆکوەزیران، هیوای داهاتووێکی باشتر بۆ هاووڵاتییانی ئێزی دەخوازێت و جەخت دەکاتەوە، کە وەک هەمیشە پشتیوانی لە ماف و داخوازییەکانیان دەکات.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پەیاما سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ ب ھەلکەفتا جەژنا چلێ ھاڤینێ

ب هەلکەفتا هاتنا جەژنا چلێ هاڤینێ، پیرۆزباهیەکا گەرم ل تەڤایا خوشك و برایێن ئێزیدی یێن كوردستانێ و جیهانێ دکەم.ھیڤیدارم ب خێر و خۆشی و تەناهیێ ڕۆژێن جەژنێ ببورینن.

هیڤیا پاشەڕۆژەکا باشتر بۆ خوشک و برایێن ئێزدی دخوازم و وەک هەر گاڤ پشتەڤانێ ماف و داخوازییێن وانم .

جەژنا چلێ ھاڤینێ پیرۆز بیت و هەر دخۆشیێدا بن .

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا ھەرێما کوردستانێ

02 ئاب 2026