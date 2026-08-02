کێشەی ئاوی شارۆچکەی چۆمان چارەسەر دەبێت

پێش 34 خولەک

بەهۆی هەرەسی بەفر و کەڵەکەبوونی بڕێکی زۆر لە ناوچە شاخاوییەکان، رێڕەوی سەرچاوەی ئاوی "پرژە" گۆڕدراوە و تیمەکانی ئاوی چۆمان بۆ دووەم رۆژ لەسەریەک سەرقاڵی دۆزینەوەی دەرچەی سەرەکی ئاوەکەن.

ماوەی دوو رۆژە تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی چۆمان سەرقاڵن بۆ دۆزینەوەی دەرچەیەک تاوەکو بگەن بە خەزانی یەکەمی ئاوەکە. بەهۆی زۆری بەفرەکەوە، لە بەهارەوە تاوەکو ئێستا تیمەکان دەستیان بەو شوێنە نەدەگەیشت، بەڵام ئێستا هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ ئەوەی رێڕەوی ئاوەکە راست بکرێتەوە و بگەڕێتەوە ناو خەزانەکە.

بەڕێوەبەرایەتی ئاوی چۆمان رایگەیاند، نزیکەی 15 بۆ 20 مەتر بەفر لەسەر خەزانی ئاوەکە نیشتووە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی ئاوەکە نەگاتە قەزای چۆمان. بەهۆی ئەم گرفتەوە، چەند گەڕەکێکی بەرز وەک گەڕەکی گرمەندیل، بەشێکی گەڕەکی کۆسرەتان و گەڕەکی وەردە تووشی گرفتی کەمئاوی بوون و ئێستا لە رێگەی تەنکەرەوە ئاویان بۆ دابین دەکرێت.

تیمەکانی ئاو ئاماژە بەوە دەکەن کە کارکردن لە قۆناخی کۆتایییە و لە چەند رۆژی داهاتوودا گرفتی کەمئاوی لە قەزای چۆمان کۆتایی دێت. هاوکات بۆ رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم گرفتە و نەهێشتنی سیستەمی تانکەرینگ، بەڕێوەبەرایەتی ئاو دەستی کردووە بە نۆژەنکردنەوەی خەزانەکان بۆ ئەوەی ئاو بە یەکسانی بگاتە تەواوی گەڕەکەکانی قەزاکە.

کوێستانی پرژە کە سەرچاوەی ئاوی چۆمانە، لەگەڵ کۆتاییهاتنی وەرزی زستان و دەستپێکی بەهار، بەفر لە ناوچە شاخاوییەکانی دەڕووخێت و هەرەس دەهێنێت. بەوپێیەی خەزانی ئاوی چۆمان لە پرژەیە، بەفرەکە لەسەر خەزانەکە کەڵەکە دەبێت و رێڕەوی ئاوەکە دەگۆڕێت. ئەمساڵ جیاواز لە ساڵانی رابردوو، بەهۆی بەرزی رێژەی بەفربارین، قەبارەی هەرەسەکە گەورەتر بووە و رێڕەوی ئاوەکەی بەتەواوی گۆڕیوە.