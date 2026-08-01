ترەمپ هێرشی سەربازیی بۆ سەر ئێران راگرت

ترەمپ مەرجەکانی رێککەوتنێکی نوێ ئاشکرا دەکات

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکی تروس سۆشیالدا رایگەیاند، فەرمانی راگرتنی هێرشێکی سەربازیی گەورەی بۆ سەر ئێران دەرکردووە، ئەمەش دوای ئەوەی لایەنی ئێرانی و چەند وڵاتێکی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست داوای دەرفەتیان کردووە بۆ گەیشتن بە رێککەوتن.

ترەمپ جەختی کردەوە، سوپای ئەمریکا لە ئامادەباشی تەواودایە و هێزێکی سەربازیی وای کۆکردووەتەوە کە لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە وێنەی نەبووە. گوتیشی: "ئەمریکا ئامادەی وەشاندنی گورزێکی توند بوو کە لە ئاستی تیرۆری سەربازی و هێز و دەسەڵاتدا بێوێنە بوو."

بەگوێرەی گوتەکانی سەرۆکی ئەمریکا، هۆکاری راگرتنی هێرشەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئێران و وڵاتانی ناوچەکە داوای کاتیان کردووە بۆ جێبەجێکردنی چوارچێوەی رێککەوتنێک.

خاڵە سەرەکییەکانی ئەم رێککەوتنە بریتین لە، کردنەوەی دەستبەجێ، تەواوەتی و هەمیشەیی گەرووی هورمز، هەروەها کۆتاییهێنان بە هەڕەشە ئەتۆمییەکانی ئێران بە شێوەیەکی یەکجاری.

ترەمپ ئاماژەی بەوە دا، ئەم بڕیارەی لەپێناو بەرژەوەندی داهاتووی جیهان و هەروەها بۆ"مانەوەی ئێرانێکی سەرکەوتوو و گەشەسەندوو داوە، بەڵام جەختی کردەوە، هەڵوەشاندنەوەی هێرشەکە بەستراوەتەوە بەوەی کە ئایا لایەنەکان دەتوانن بە خێرایی رێککەوتنەکە واژۆ بکەن یان نا.

سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای کرد، دەوڵەتی ئیسرائیلیش پاڵپشتی ئەم بڕیارە دەکات و لەگەڵ واشنتن لەم پابەندبوونەدا هاوبەشە.

ترەمپ رووی لە تیمە پەیوەندیدارەکانی کرد و گوتی: "بچنە سەر کارەکانتان و تەواوی بکەن."