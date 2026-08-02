ئابووری

کۆیە و تەق تەق؛ دابەشکردنی بەنزین لە رێگەی کارتی ئەلیکترۆنی دەستپێدەکات

کوردستان دابەشکردنی بەنزین کۆیە

لە پێناو رێکخستنەوەی پرۆسەی دابەشکردنی سووتەمەنی، قایمقامیەتی قەزای کۆیە بڕیاریدا دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری بکاتە ئەلکترۆنی و تەنیا ئەو شۆفێرانە سوودمەند دەبن کە کارتی سووتەمەنییان هەیە.

رۆژی یەکشەممە، 02ی ئابی 2026، قایمقامیەتی قەزای کۆیە لە ئاگادارییەکدا بۆ شۆفێرانی سنوری قەزاکە و ناحیەی تەق تەق رایگەیاند، دابەشکردنی بەنزینی نۆرماڵی حکوومی بە نرخی 750 دینار، تەنیا لە رێگەی کارتی ئەلکترۆنیی سووتەمەنی دەبێت. بەپێی بڕیارەکە بۆ هەر ئۆتۆمبێلێک بڕی 40 لیتر بەنزین دابین دەکرێت و لە سەرجەم بەنزینخانەکاندا ئامێری زیرەکی خوێندنەوەی کارت دانراوە.

تاریق حەیدەری، قایمقامی قەزای کۆیە لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "ئەو بڕە بەنزینەی بۆ کۆیە و تەق تەق دێت، رۆژانە بەپێی بڕەکەی لە 1 بۆ 3 بەنزینخانە دابەش دەکرێت."

قایمقامی کۆیە ئاماژەی بەوەشدا، کە پرۆسەکە هاوشێوەی ناوچەکانی تری پارێزگای هەولێرە و دانیشتوانی کۆیە و تەق تەق دەتوانن سوود لە "کۆبۆنی گاز" وەربگرن، چونکە ئەو کۆبۆنە هەموو بەشە سووتەمەنییەکانی تێدا دیاریکراوە.

تاریق حەیدەری جەختی کردەوە کە لە سبەی دووشەممەوە، لە بەنزینخانەکانی کۆیە و تەق تەق بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکوومەت بە کارت دابەش دەکرێت. هاوکات داوا لەو هاووڵاتییانە کرا کە هێشتا کارتی ئەلکترۆنیی سووتەمەنییان نییە، سەردانی بەنزینخانەکان نەکەن، چونکە بەبێ کارت هیچ بڕە بەنزینێکیان پێنادرێت.

 
 
ئاراس ئەمین ,