ئابووری

سبەی ئەپڵیکەیشنی "ئی پسوولە" دەکەوێتەوە کار

داشکاندنی قەرزی کارەبا دەستپێدەکاتەوە

کوردستان لێخۆشبوون لە قەرزی کارەبا ئی پسوولە

دوای وەستانی بۆ ماوەی چەند رۆژێک، سبەی ئەپڵیکەیشنی "ئی پسوولە" دەکەوێتەوە کار و هاووڵاتییان دەتوانن لە رێگەی ئەپڵیکەیشنەکەوە قەرزی کۆنی کارەبایان بە داشکاندنی 50% بدەنەوە.

دوای ئەوەی بۆ ماوەی 3 بۆ 4 رۆژ ئەپڵیکەیشنی "ئی پسوولە" وەستابوو، سبەی دووشەممە ئەپڵیکەیشنەکە دەکەوێتەوە کار. لە وەشانی نوێی ئەپڵیکەیشنەکەدا خانەیەکی تایبەت زیادکراوە کە تایبەتە بە داشکاندنی 50%ـی قەرزی کۆنی کارەبای پێش پڕۆژەی "رووناکی".

بەگوێرەی بڕیاری حکوومەت، لە سبەیەوە ئەو هاووڵاتییانەی قەرزی کۆنی کارەبایان لەسەرە، دەتوانن سوودمەند بن لەم داشکاندنە. بڕیاری داشکاندنەکە بەم شێوەیە دەبێت: 50% داشکاندن بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی، هەروەها 25% داشکاندن بۆ هاوبەشانی پیشەسازی، بازرگانی و میری.

ئەم دەرفەتەی داشکاندن تاوەکو 10ی ئەیلوولی 2026 بەردەوام دەبێت، واتە هاووڵاتییان نزیکەی مانگێک و 7 رۆژیان لەبەردەمدایە بۆ دانەوەی قەرزەکانیان. وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمە کۆتا جارە داشکاندن بەو شێوەیە بکرێت، ئەگەر لەو ماوەیەدا قەرزەکان نەدرێنەوە، ئەوا وەزارەت میکانیزمێکی دیکە پەیڕەو دەکات.

 
 
 
سەردار حەسەن ,