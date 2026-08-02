وەزارەتی دارایی ئامادەکاری بۆ بودجەی ساڵی 2027ـی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، لەسەر راسپاردەی ئەنجوومەنی وەزیران و بە هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، زنجیرەیەک ئامادەکاریی پێشوەختی بۆ چەسپاندنی ماف و شایستە داراییەکانی کوردستان لە پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027ـی عێراقدا دەستپێکردووە.

یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، لەسەر راسپاردەی ئەنجوومەنی وەزیران و بە مەبەستی ئامادەکاری پێشوەختە بۆ جێگیرکردنی ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027ـی حکوومەتی عێراق، کۆبوونەوەیەکی باڵا لە بارەگای وەزارەت بەڕێوەچوو.

کۆبوونەوەکە بە سەرپەرشتیی ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابووری و بە ئامادەبوونی دارا رەشید، وەزیری پلاندانان، کەمال محەمەد، وەزیری کارەبا، ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران، عەبدولحەکیم خەسرۆ، سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون لەگەڵ ژمارەیەک لە راوێژکاران و بەڕێوەبەرە گشتییەکان ئەنجام درا.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی گفتوگۆ لەبارەی ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای دەستوور، یاسا کارپێکراوەکان و دوایین داتاکانی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان کرا.

هاوكات بڕیار درا لە چەند رۆژی داهاتوودا زنجیرەیەک کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەکانی هەرێم ئەنجام بدرێت، تاوەکوو بتوانرێت خواست و پێداویستییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو لە بودجەی عێراقدا جێگیر بکرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ماوەی چەند مانگێکە وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان دەستی بە ئامادەکارییەکان کردووە بە مەبەستی خەمڵاندنی بودجەی پێویست بۆ مووچە، خەرجییەکانی بەکارخستن و کەرتی وەبەرهێنان، هاوشانی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ دامەزراندنی میلاکی پێویست بۆ دامودەزگاکانی هەرێم لە چوارچێوەی یاسای بودجەی فیدراڵیدا. هاوکات کار بۆ گەڕانەوەی ئەو شایستە داراییانەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت کە پێشتر بەهۆی نەبوونی بودجە و قەیرانی داراییەوە بۆیان خەرج نەکراوە.