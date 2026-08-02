قۆناخی دووەمی پڕۆژەی گەشانەوە رادەگەیەندرێت

پاڵپشتیی دارایی پێشکەش بە 100 پڕۆژەی کشتوکاڵی و پیشەسازی دەکرێت

پێش 15 خولەک

فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، دەستپێکردنی فەرمیی قۆناخی دووەمی پڕۆژەی گەشانەوەیان بۆ پاڵپشتیکردنی پڕۆژە بچووک و مامناوەندەکان ڕاگەیاند، کە تێیدا قەرزی ئاسان بە بڕی تاوەکو 150 ملیۆن دینار پێشکەش بە 100 پڕۆژەی ناوخۆیی لە کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵدا دەکەن بە ئامانجی بووژانەوەی ئابووری و رەخساندنی هەلی کار.

یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دەستپێکردنی قۆناخی دووەمی پڕۆژەی ستراتیژیی گەشانەوەی بۆ کەرتی تایبەت و پڕۆژە بچووک و مامناوەندەکان راگەیاند.

کوێستان محەمەد، وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پڕۆژەی گەشانەوە یەکێکە لە پڕۆژە گرنگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بە هاوبەشی لە نێوان نووسینگەی سەرۆکی حکوومەت و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیدا بەڕێوەدەچێت.

وەزیری کار ئاشکرای کرد، لەم قۆناخە نوێیەدا، قەبارەی پاڵپشتییە داراییەکان زۆر بەرفراوان کراون، بە شێوازێک کە بڕی قەرزەکان بۆ پاڵپشتیکردنی پڕۆژە ناوخۆییەکان لە یەک ملیۆن دینارەوە دەستپێدەکات تاوەکو دەگاتە 150 ملیۆن دینار بۆ هەر پڕۆژەیەک، و تێیدا 100 پڕۆژەی بچووک و مامناوەند لە سێکتەرە گرنگەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی سوودمەند دەبن.

کوێستان محەمەد بە گەشبینییەوە ئاماژەی بە سەرکەوتنەکانی قۆناخی یەکەمی پڕۆژەکە دا و ڕایگەیاند: "لە قۆناخی یەکەمدا، پاڵپشتیی دارایی 25 پڕۆژەی بچووک و مامناوەندمان کرد، و خۆشحاڵانە لەو پێوەرەدا 24 پڕۆژەیان بە رێژەی 100% سەرکەوتوو بوون، بۆیە ئێستا بە متمانەیەکی زۆر زیاترەوە هەنگاو بەرەو قۆناخی دووەم دەنێین."

ئامانجە سەرەکەییەکانی پڕۆژەی گەشانەوە لەم قۆناخە نوێیەدا بریتین لە:

- بووژانەوەی کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازی لە هەرێمی کوردستان

- زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و گەیشتن بە قۆناخی پێشکەوتوو.

- رەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان، کە مەرجێکی بنەڕەتی و یاسایی پڕۆژەکەیە بەوەی دەبێت خاوەنکاران لە بەرامبەر وەرگرتنی هاوکارییە داراییەکان، ژمارەی کرێکار و فەرمانبەرەکانی خۆیان زیاتر بکەن.

پڕۆژەی نیشتمانیی گەشانەوە، یەکێکە لە دەستپێشخەرییە ستراتیژی و گرنگەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کە ئامانج لێی هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و کەمکردنەوەی پشتبەستنە بە کەرتی گشتی لە رێگەی رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ داهێنەران و خاوەنکارانی هەرێمەکە.

رۆژی دووشەممە 25ـی ئەیلوولی 2023، لە رێورەسمێکدا بە ئامادە بونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان و کوێستان محەمەد وەزیری کارو کارو باری کۆمەڵایەتیی، پرۆژەی گەشاندنەوە، قەرز بۆ گەشەپێدانی کارەکەت راگەیاندرا.