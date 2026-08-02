کوردستان24 داهاتی عێراق بۆ مانگی حەوت ئاشکرا دەکات

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کوردستان24 ئاماری فەرمیی داهاتەکانی عێراقی بۆ مانگی تەممووز ئاشکرا کرد، کە سەرەڕای بەرزبوونەوەی داهاتی نەوتی بۆ 4 ملیار دۆلار، بەغدا هێشتا بەدەست کەمیی نەختینەی داراییەوە دەناڵێنێت و رووبەڕووی کورتهێنانی 4 تریلیۆن دینار بووەتەوە بۆ دابینکردنی خەرجییە کردارییەکان و مووچەی فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان.

کوردستان24 لە راپۆرتێکی تایبەتدا ئاماری فەرمیی داهاتەکانی عێراقی بۆ مانگی تەممووزی 2026 ئاشکرا کرد، کە دەری دەخات سەرەڕای بەرزبوونەوەی داهاتەکان بەراورد بە مانگەکانی رابردوو، بەغدا هێشتا رووبەڕووی کورتهێنانی گەورە بووەتەوە بۆ دابینکردنی مووچەی فەرمانبەران و خەرجییە کردارییەکان.

بەپێی ئەو داتایانەی کە لە وەزارەتی نەوتی عێراقەوە دەست کەناڵەکە کەوتوون، داهاتی نەوتی عێراق لە مانگی تەممووزدا گەیشتووەتە نزیکەی چوار ملیار دۆلار کە دەکاتە نزیکەی پێنج تریلیۆن و نیو دیناری عێراقی و ئەمەش زۆرترین داهاتی نەوت بووە لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا.

هاوکات لەگەڵ داهاتی نانەوتی کە مانگانە دەگاتە یەک تریلیۆن و 300 ملیار دینار؛ بەمەش تێکڕای داهاتی گشتیی عێراق بۆ ئەم مانگە بووەتە نزیکەی حەوت تریلیۆن دینار، کە هێشتا بە بڕی چوار تریلیۆن دینار کەمترە لە کۆی خەرجییە مانگانەکانی حکوومەتی فیدراڵ کە 11 تریلیۆن دینارە. ئەمەش نیشانەی کەمترین قەبارەی کورتهێنانە لەمساڵدا کە چوار تریلیۆن دینارە.

سەرەڕای ئەم پێشکەوتنە، ئێستا عێراق بە توندی بەدەست کەمیی پارەی نەختینەی توندەوە (سیولە) دەناڵێنێت، کە بووەتە ئالنگارییەکی گەورە بۆ سەر سیستەمی دارایی و دابەشکردنی مووچە. پێشتر لەم کاتانەدا، سەرجەم دامەزراوە فەرمییەکانی عێراق مووچەی مانگانەیان وەرگرتبوو و تەنانەت بەشە بودجەی مووچەی هەرێمی کوردستانیش نێردرابوو کە وەک کۆتا شوێن پارەی بۆ خەرج دەکرێت، بەڵام ئێستا نیوەی دامەزراوەکانی عێراق هێشتا مووچەی مانگی تەممووزیان وەرنەگرتووە، و چاوەڕوان دەکرێت لەم هەفتەیە یان هەفتەی داهاتوودا بودجەی مووچەی سەرجەم فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت

بەرپرسێکی حکوومەتی عێراق لەم بارەیەوە بە کوردستان24ـی راگەیاندووە، بەهۆی وەستانی هەناردەکردنی نەوت بەهۆی جەنگ و داخرانی گەرووی هورمزەوە، پڕۆسەی دابەشکردنی مووچە لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا دواکەوتووە، و جەختی کردەوە حکوومەت تەواوی هەوڵەکانی خستووەتە گەڕ بۆ دۆزینەوەی رێڕەوی نوێی جێگرەوە بۆ هەناردەکردنی نەوت لە جیاتی گەرووی هورمز.