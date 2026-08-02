سعوودیە، ئوردن و قەتەر جەخت لە کەمکردنەوەی گرژییەکان و پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی دەکەنەوە

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وەزیرانی دەرەوەی سعوودیە، قەتەر و ئوردن رایانگەیاند، پێویستە گرژییەکانی ناوچەکە کۆتایی پێبهێندرێت، ئاماژەیان بەوەشکرد، رووبەڕووی هەر هەڕەشەیەک دەبنەوە ئاسایشی ناوچەکە بکاتە ئامانج.

یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، وەزیرانی دەرەوەی هەریەک لە وڵاتانی سعوودیە، ئوردن و قەتەر لە زنجیرەیەک پەیوەندیی تەلەفۆنیی جیادا، دوایین پەرەسەندنە ئەمنی و سیاسییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد، لە گفتوگۆکانیاندا هەرسێ وڵات جەختیان لەسەر پێویستیی بەپەلەی کەمکردنەوەی گرژییەکان و رێگریکردن لە پەرەسەندنی زیاتری ئاڵۆزییە سەربازییەکان کردەوە.

وەزیرانی دەرەوەی هەر سێ وڵات هاوڕابوون لەسەر ئەوەی دەبێت ئازادیی دەریاوانی لە ناوچەکەدا گەرەنتی بکرێت و پارێزگاری لە رێڕەوە ئاوییە نێودەوڵەتییەکان بکرێت وەک دەمارێکی سەرەکیی ئابووریی جیهانی.

هەروەها جەختییان کردەوە، وڵاتەکانیان بە توندی رووبەڕووی هەر هەڕەشەیەک دەبنەوە کە بیەوێت ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە تێک بدات یان ببێتە هۆی نانەوەی پشێوی.

ئەم جووڵە دیپلۆماسییە لە کاتێکدا دێت، ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە قۆناغێکی یەکجار هەستیار و پڕ لە مەترسیدا تێپەڕ دەبێت، دوای هەڵوەشاندنەوەی ئاگربەستی نێوان واشنتن و تاران و دەستپێکردنەوەی هێرشە دوژمنکارییەکان بۆ سەر کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز و دەریای عەرەب، مەترسیی هەڵگیرسانی جەنگێکی گشتگیر لە هەموو کاتێک زیاتر بووە.

وڵاتانی سعوودیە، ئوردن و قەتەر کە وەک هێزی کاریگەر لە ناوچەکەدا دەبینرێن، هاوکات هەوڵ دەدەن لە رێگەی ئەم هەماهەنگییانەوە رێگری لە هەر پێکدادانێکی راستەوخۆ بکەن کە رەنگە لێکەوتەی وێرانکەری بۆ سەر ئاسایشی وزە و سەقامگیریی سیاسیی وڵاتانی کەنداو و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەبێت، ئەم پەیوەندییانە هاوکاتن لەگەڵ هەوڵە نێودەوڵەتییەکانی دیکە بۆ زیندووکردنەوەی رێککەوتنامە ئەمنییەکان و دوورخستنەوەی بژاردەی سەربازی لە ناوچەکەدا.