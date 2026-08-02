پزیشکیان: یاداشتی لێکتێگەیشتن دەرئەنجامی دانایی هەمووان بوو

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سەرۆککۆماری ئێران رایدەگەیەنێت، لێکتێگەیشتننامە واژۆکراوە نوێیەکە چەقی قورسایی پەیوەندییە دەرەکییەکانی وڵاتەکەی دەبێت لە داهاتوودا و ئاستی ئاسایشی ئێران، ناوچەکە و هاوپەیمانەکانیشیان بەرز دەکاتەوە.

یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نووسیویەتی: ئەو لێکتێگەیشتننامەیەی کە بەم دواییانە واژۆ کراوە، بەرهەمی عەقڵ و لێکدانەوەی بە کۆمەڵی سەرجەم ئەندامانی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێرانە و تەواوی ئەندامان لەسەری کۆکن.

پزیشکیان باوەڕی خۆی نیشان دا، کە ئەم لێکتێگەیشتننامەیە لە داهاتوودا دەبێتە خاڵی وەرچەرخان و چەقی قورسایی لە پێکهاتەی پەیوەندییە دەرەکییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێراندا.

سەرۆککۆماری ئێران، هۆشداریی دا و ئاماژەی بەوە کرد: "پێویستە هەموو هەوڵێک بدەین بۆ ئەوەی دوژمن ناچار بکەین پابەند بێت بەو بەڵێن و لێکتێگەیشتننامەیەی کە واژی کردووە

هاوکات جەختی لە گرنگیی لێکتێگەیشتننامەکە کردەوە و نووسیویەتی: "بە جێبەجێکردنی ئەم لێکتێگەیشتننامەیە، ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، سەقامگیریی ناوچەکە و هاوپەیمانەکانمان بۆ ئاستێکی باشتر و بەهێزتر بەرز دەکرێنەوە."