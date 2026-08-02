فوئاد حوسێن و عێراقچی پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

فوئاد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا دوا پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاویکردەوە، فوئاد حوسێن، وەزیری عێراق و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوو وەزیری دەرەوە بیروڕایان لەبارەی دوا ئاڵوگۆڕ و پێشهاتەکانی ناوچەکە، رێگەکانی بەهێزکردنی هاوکاری و هەماهەنگیی دووقۆڵی و ناوچەیی، هاوکات گرنگترین بابەتە جێی بایەخە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو وڵات ئاڵوگۆڕ کرد.

هاوکات، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و نەبیل فەهمی، ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، بە تەلەفۆن گفتوگۆیان کرد و رێگەکانی بەهێزکردنی کاری هاوبەشی عەرەبی و هەماهەنگی لە هەمبەر دیارترین کێشە و ئاستەنگەکانی ناوچەکەی تاوتوێ کرد.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، فوئاد حوسین، پیرۆزبایی لە نەبیل فەهمی کرد بە بۆنەی هەڵبژاردنی وەک ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانیدا بە جۆرێک کە یارمەتیدەر بێت لە بەرزکردنەوەی رۆڵی کۆمکارەکە و چەسپاندنی کاری هاوبەشی عەرەبی."