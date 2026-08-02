نەبیل فەهمی: دەبێت هەوڵەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییەکانی ناوچەکە یەکبخرێن

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وەزیری دەرەوەی عێراق و ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، نەبیل فەهمی، بابەتی کۆنفرانسی داهاتووی عەممان بۆ پشتگیریکردنی قودسیان تاوتوێ کرد و جەختیان لە بەردەوامیی هەماهەنگیی نێوانیان کردەوە.

یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و نەبیل فەهمی، ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، بە تەلەفۆن گفتوگۆیان کرد و رێگەکانی بەهێزکردنی کاری هاوبەشی عەرەبی و هەماهەنگی لە هەمبەر دیارترین کێشە و ئاستەنگەکانی ناوچەکەی تاوتوێ کرد.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، فوئاد حوسین، پیرۆزبایی لە نەبیل فەهمی کرد بە بۆنەی هەڵبژاردنی وەک ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانیدا بە جۆرێک کە یارمەتیدەر بێت لە بەرزکردنەوەی رۆڵی کۆمکارەکە و چەسپاندنی کاری هاوبەشی عەرەبی."

روونیشی کردەوە، "هەردوولا باسیان لە کۆنفرانسی عەممان بۆ قودس کرد کە بڕیارە رۆژی چوارشەممەی داهاتوو بەڕێوەبچێت، و جەختیان لە گرنگیی ئەنجامەکانی کۆنفرانسەکە کردەوە بۆ پشتگیریکردنی شاری قودس و چڕکردنەوەی هەوڵە عەرەبی و ئیسلامییەکان بە ئامانجی پاراستنی ناسنامە و پێگەی شارەکە."

هەروەها، هەردوولا پێداچوونەوەیان بە پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی کەنداو کرد و، جەختیان لە گرنگیی گەشەپێدانی بەردەوامی ئەم پەیوەندییانە کردەوە کە لە خزمەت بەرژەوەندییە هاوبەشەکان دایە و دەبێتە مایەی بەهێزکردنی سەقامگیری و هاوکاریی ناوچەیی.

ئەمینداری گشتیی کۆمکاری عەرەبی جەختی لەسەر "گرنگیی یەکخستنی هەوڵەکان و بەهێزکردنی کاری بە کۆمەڵی وڵاتانی عەرەبی کردەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاستەنگە گەورانەی کە ناوچەکە بەخۆیەوە دەبینێت."

لە لایەن خۆیەوە فوئاد حوسێن رایگەیاند: "پێویستە هەماهەنگی لە نێوان عێراق و سکرتاریەتی گشتیی کۆمکاری عەرەبیدا لە بوارە جیاوازەکاندا بەردەوام بێت، ئەمەش بە ئامانجی پشتگیریکردنی کاری هاوبەشی عەرەبی و بەرزکردنەوەی ئاستی هاوکاری کە خزمەت بە بەرژەوەندیی وڵاتانی عەرەبی و گەلانیان دەکات."