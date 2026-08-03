72 کۆچبەر لە سنوورەکانی سبتە گیانیان لەدەستدا
ژمارەی ئەو کەسانەی گیانیان لەدەستداوە لە کاتی هەوڵدان بۆ چوونە ناو شاری سبتە زیادی کردووە. ئەمەش دوای ئەوە دێت خەڵکێکی زۆر لە مەغریبەوە بەرەو ئەو ناوچەیە بەڕێکەوتوون.
بەرپرسانی ئیسپانیا رایانگەیاند، ژمارەی ئەو کەسانەی لە کاتی کۆچی بەکۆمەڵ لە مەغریبەوە بۆ شاری سبتەی ئیسپانی کە دەکەوێتە باکووری ئەفریقا گیانیان لەدەستداوە، گەیشتە 72 کەس. ئەمەش دوای ئەوە دێت پێنج تەرمی دیکە لە کەناراوەکانی شارەکەدا دۆزرانەوە.
رۆژی پێنجشەممەوە، زیاتر لە60 هەزار کەس بە وشکانی و دەریا هەوڵی چوونە ناو سبتەیان داوە، ئەمە بە یەکێک لە گەورەترین شەپۆلەکانی کۆچ دادەنرێت بۆ سەر سنوورە زەمینییەکانی یەکێتیی ئەوروپا لە ئەفریقا. دەسەڵاتدارانی ئیسپانیا ئاشکرایان کرد، نزیکەی 48 هەزار کەس لە ماوەی 48 کاتژمێردا گەڕێندراونەتەوە بۆ مەغریب.
میگێل ئەنخێل پێرێز، نوێنەری حکوومەتی ئیسپانیا لە سبتە، رایگەیاند جگە لە گیانلەدەستدانی 72 کەس، زیاتر لە 1000 کەسی دیکەش لە ناوەندە تەندروستییەکان چارەسەریان وەرگرتووە. ئاماژەی بەوەش کرد، دۆخی شارەکە بەرەو باشتربوون دەچێت، بەڵام هێشتا کاری زۆر ماوە بۆ ئاساییبوونەوەی تەواوەتی.
وەزارەتی دەرەوەی مەغریب لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، ئەم رووداوانە لەخۆڕا نەبوون، بەڵکو ئەنجامی چەند هۆکارێکی تێکەڵاو بوون، لەوانە؛ قۆستنەوەی خراپی سۆشیاڵ میدیا و بڵاوکردنەوەی زانیاریی چەواشەکارانە، دەستی باندەکانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ، هەروەها تێگەیشتنی هەڵە بۆ هەندێک رێکاری یاسایی کە وای لە خەڵک کردووە پێیان وابێت چوونە ناو ئەوروپا ئاسانە.
خوان خیسۆس ڤیڤاس، یەکێک لە سەرکردە خۆجێییەکانی سبتە، ئاماژەی بەوە کرد، ساردخانەی شارەکە 88 تەرمی تێدایە، هەندێکیان هی هەوڵەکانی پێشوون. هەروەها گوتی مەغریبیش تەرم لە دەریا دەردەهێنێت بەڵام زانیاری فەرمی لەو بارەیەوە نییە.
لە لایەکی دیکەوە، کریمة ئەبیناز کە هاووڵاتییەکی فەڕەنسی دانیشتووی سبتەیە، بە خەمبارییەوە گوتی: "زۆر ئازارم دەدات گەنجان لە دەریادا بمرن. نادادییە لە ساڵی 2026دا ئافرەتێک بە منداڵێکی دوو مانگانەوە بێتە ناو دەریا بۆ ئەوەی بمرێت. پێویستە لە ناو وڵاتی خۆماندا داوای مافەکانمان بکەین نەک لە دەریادا گیان بدەین."
حکوومەتی ئیسپانیا هێزەکانی سوپا و پۆلیسی لە ناوچەکە زیاد کردووە و بەربەستێکی ئاویی 500 مەترییان لە کەناراوەکان داناوە. لەسەر ئاستی ئەوروپا، 22 دەوڵەت داوای پاراستنی توندی سنوورە دەرەکییەکانیان کردووە و ئیتاڵیاش بۆ ماوەی مانگێک رێککەوتنی شینگنی (گەشتکردن بەبێ پاسپۆرت) لەگەڵ ئیسپانیا هەڵپەساردووە.
ئیسپانیا پێشتر بەرنامەیەکی بۆ پێدانی نیشتەجێبوون بە نیو ملیۆن کۆچبەری نایاسایی راگەیاندبوو، بەڵام ئێستا جەخت دەکاتەوە، ئەوانەی بە نایاسایی هاتوونەتە ناو سبتە، بۆیان نییە بچنە ناو خاکی سەرەکی ئیسپانیا یان هیچ وڵاتێکی دیکەی شینگن.